Киев разорвал два соглашения с Минском о пограничном сотрудничестве

Опубликовано: 09.04.2024 18:05 , Обновлено: 04.07.2024

Украина вышла из двух соглашений с Беларусью о пограничном сотрудничестве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Украины Тарас Мельничук.

“Прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действие соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве пограничных областей Украины и Республики Беларусь, совершенного 12.05.1997 в г. Киеве”, - написал Мельничук.

Кроме того, Киев вышел из соглашения между кабмином Украины и Правительством Беларуси о межрегиональном и пограничном сотрудничестве. Этот документ подписали в мае 2013 года.

Он предполагал, что стороны будут укреплять и развивать межрегиональное и приграничное сотрудничество на основе равноправия и взаимной выгоды.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что украинское Правительство прекратило регистрацию и защиту прав интеллектуальной собственности белорусов, пока в стране действует военное положение. Это означает, что Украина не будет препятствовать копированию белорусских товаров, брендов, изобретений, произведений науки, культуры, искусства и не только.

В Украине прекратили защищать права интеллектуальной собственности белорусов — ТАСС