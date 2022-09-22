Киев предложил США тестировать экспериментальное оружие на российский армии в Украине - "Легко продадите"

Опубликовано: 22.09.2022 10:01 , Обновлено: 03.10.2022

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов 22 сентября заявил, что США могли бы передавать украинской армии экспериментальные образцы вооружений, чтобы проверить их эффективность в реальных боевых условиях.

“Если у вас есть какие-то идеи или какие-то пилотные проекты, которые нужно протестировать перед серийным производством, вы можете прислать их нам, и мы объясним, как это сделать. И в конце концов вы получите штамп, подтвержденный войной в Украине. Вы легко продадите его”, - заявил Владимир Гаврилов на ежегодной конференции Национальной оборонной промышленной ассоциации по потенциалу вооруженных сил, передает Military Times.

По словам украинского военного, в Украине уже проходят обкатку технологии защиты от дронов и помех, которые еще не запущены в продажу.

Владимир Гаврилов предложил поставлять в Украину противотанковые беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, бронетехнику, а также более дальние противотанковые и высокоточные огневые средства.

Он также заявил о потребности ВСУ в дальнобойных средствах поражения, объясняя это тем, что Россия пытается адаптироваться к дистанциям, которые использует сейчас Украина для ударов.

Он также указал на необходимость обучения украинских солдат, говоря о том, что британская программа по обучению военных оказалась успешной.

“Если вы доставляете нужные товары в нужное время нужным людям, вы оказываете реальное влияние на эту войну”, - заявил он.

Ранее Телеграф сообщил, что Папа Римский Франциск заявил, что поставки оружия Украине являются «морально приемлемыми», если используются в целях самообороны.

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