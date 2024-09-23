Киев попал в топ-10 загрязненных городов мира. На каком месте Москва и Варшава?

Опубликовано: 23.09.2024 10:34 , Обновлено: 23.09.2024

Украинская столица, город Киев, оказался на 8-ом месте в рейтинге самых загрязненных крупных городов планеты по индексу качества воздуха (AQI). Это следует из данных, предоставленных сервисами мониторинга атмосферы.

На первом месте в рейтинге расположился пакистанский Лахор , передал сервис iqair.com.

А вот белорусской столицы, города Минска, в рейтинге нет. При этом, на момент написания материала, Москва в рейтинге самых загрязненных городов расположилась на 23-ой строчке, а польская столица — Варшава, заняла 33-ю строчку рейтинга.

Рейтинг загрязненных городов. Данные сайта iqair.com

Также в число самых грязных городов планеты по индексу качества воздуха вошли Дели (Индия), Дакка (Бангладеш), бразильский Сан-Паулу и Катманду (Непал).

Самым же чистым крупными городами, по данным специалистов, названы Чикаго (США), японские Осака и Киото, столица Финляндии город Хельсинки.

Ранее Telegraf.news сообщал, что учёные назвали 10 стран с самым грязным воздухом на планете. Они объяснили, что смена климата, которая и влияет на высокие показатели, может поставить под угрозу здоровье миллиардов людей.

Учёные назвали 10 стран с самым грязным воздухом на планете. От поездок куда лучше отказаться?