Киев пообещал не бить дальнобойным оружием по России

Опубликовано: 23.02.2023 13:14 , Обновлено: 23.02.2023

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет бить дальнобойным оружием по России, как и использовать западные истребители. Об этом сообщило Sky News 23 февраля.

«Мы можем гарантировать, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий», — сказал он.

При этом отметил, что ВСУ «используют оружие для нанесения ударов по России на оккупированных территориях Украины».

Исходя из его слов, можно предположить, что обещание не касается ударов по Крыму и других подконтрольных РФ украинских территорий.

К слову, как писал The New York Times, военные аналитики полагают, что Украина использует дальнобойное оружие «на поле боя, прежде чем будет объявлено, чтобы застать российские войска врасплох». Возможно, она уже начала это делать, учитывая недавние взрывы в Мариуполе, который находится за пределами радиуса действия известных ракетных комплексов HIMARS.