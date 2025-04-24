Киев подвергся массированной ракетной атаке - 10 погибших

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Опубликовано: 24.04.2025 08:49 , Обновлено: 24.04.2025

В ночь на 24 апреля Украина пережила очередную массированную атаку крылатыми ракетами и беспилотниками. На этот раз самые разрушительные последствия и наибольшее количество жертв и пострадавших зафиксировано в Киеве. По информации мэра украинской столицы, на данный момент известно о 10 погибших, а число пострадавших перевалило за 70.

Согласно утреннему отчёту Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в списке пострадавших числилось 63 человека. Из них 42 (в том числе 6 детей) пришлось экстренно госпитализировать. Медики официально подтвердили смерть девятерых человек, однако на данный момент разбор завалов жилых домов, частично разрушенных в результате ракетной атаки, продолжаются. Специалисты предупредили, что под завалами ещё могут находиться люди.

По информации ведомства, самые серьёзные последствия атаки - в пяти районах Киева. Так, в Святошинском районе пострадала жилая многоэтажка, кое-где где в результате падения обломков ракет и беспилотников начались пожары, в том числе, на территории гаражей, в административных и нежилых зданиях.

























Под массированный удар также попали Киевская, Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области. По информации пресс-службы оператора железной дороги “Укрзализныця”, во время авиаудара были атакованы также и объекты железной дорог - непосредственно железнодорожные пути, административные и технические здания. Прилёты по ним были зафиксированы в Киеве, Житомирской и Харьковской областях.

























Украинские силовые ведомства возложили ответственность за ночную атаку на российских военных, однако те эту информацию никак не комментировали. По данным российского Минобороны, сама территория России за минувшую ночь также подверглась атаке беспилотников. В общей сложности, как утверждают в ведомстве, их было перехвачено и сбито не менее 87 над территорией 7 российских областей и Крым (там зафиксировано больше всего дронов - 45).

Ранее Telegraf.news рассказал, что Зеленский предложил продлить объявленное на Пасху перемирие на линии фронта в Украине, однако Путин на это предложение ответил молчанием. Кроме того, Москва и Киев обвинили друг друга в нарушении прекращения огня и продолжении обстрелов и боёв вопреки пасхальному перемирию.

В Кремле ответили на статью FT о предложении Путина «заморозить» линию фронта с Украиной

Издание Financial Times 22 апреля, ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщило, что президент России Владимир Путин якобы сам предложил остановить военные действия в Украине, “заморозив” нынешнюю линию фронта. Информацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.