Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан запретили своим гражданам воевать против Украины

Опубликовано: 22.09.2022 14:16 , Обновлено: 15.11.2024

Участники Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Казахстан и Кыргызстан — выступили против участия своих граждан в боевых действиях против Украины (впрочем, как и за нее). Аналогичную позицию занимает и бывший член ОДКБ Узбекистан. Об этом сообщило информагентство Anadolu.

В Казахстане за участие в боевых действиях на территории иностранных государств грозит тюремный срок от 5 до 9 лет. Это предусмотрено в соответствии со статьей 172 УК РК (деяния, связанные с умышленным неправомерным участием граждан Казахстана в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории любых иностранных государств при отсутствии признаков наемничества).

Посольство Кыргызстана в России также предупредило своих граждан, что их ждет уголовная ответственность за аналогичные действия. Они рискуют лишиться свободы на срок от 5 до 10 лет, возможна также конфискация имущества.

Гражданам Кыргызстана, которые живут в России и которых будут призывать участвовать в каких-либо военных действиях, советуют незамедлительно обращаться в дипломатическое представительство своей страны.

Посольство Узбекистана в РФ заявило, что предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и/или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность. В частности, речь идет до 10 лет лишения свободы.

При этом, как пишут российские СМИ со ссылкой на члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова, власти РФ обсуждают возможность уроженцев этих стран, а также Таджикистана, служить в армии Российской Федерации.

«Такая инициатива будет адекватным ответом на официальный запрет со стороны властей вышеназванных стран на участие их граждан в СВО в добровольном порядке, за что им грозит уголовное наказание на родине», — передают его слова журналисты.

Ранее Телеграф писал, что в соцсетях появилось множество фото и видео, как россияне бегут из страны после объявления частичной мобилизации. Многокилометровые очереди выстроились во всех направлениях. А на поезда билеты раскуплены на многие дни вперёд.

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