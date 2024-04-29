Казахстан продал США более 80 истребителей и бомбардировщиков. Зачем?

Опубликовано: 29.04.2024 09:38 , Обновлено: 29.04.2024

В октябре 2023 года Казахстан выставил на аукцион 117 старых боевых самолётов советской эпохи — 81 из них через офшорных посредников недавно приобрели власти США.

В течение нескольких лет Казахстан постепенно заменял свой устаревший парк боевых самолётов советского производства современными версиями, такими как российский многоцелевой самолёт “Су-30СМ”, а также вёл переговоры с западными производителями о поставке подходящих боевых платформ.

В рамках этого процесса в октябре прошлого года правительство Казахстана выставило на аукцион 117 истребителей и бомбардировщиков советской эпохи. Все они — выпуска 1970-х и 1980-х годов. Заявленная стоимость продажи составила 1,5 миллиона долларов, сообщило издание Kyiv Post.

В предложении было указано, что самолёты находились в непригодном для использования состоянии, их модернизация считалась экономически нецелесообразной, а полезность в качестве источника запасных частей была ограниченной.

Несмотря на это, издание Reporter сообщило, что недавно власти США приобрели 81 самолёт через офшорные структуры. Среди них были:

перехватчики “МиГ-31”;

истребители-бомбардировщики “МиГ-27”;

истребители “МиГ-29”;

бомбардировщики “Су-24”.

Причину покупки не рассказали. Однако появились слухи о том, что, поскольку все типы самолётов находятся на вооружении Украины, вполне вероятно, что в конечном итоге они будут переданы Киеву. Предполагается, что ВСУ разберут их на запчасти или будут использовать устаревшие планеры в качестве приманки на аэродромах.

Ранее Telegraf.news писал, что экономические советники бывшего президента США Дональда Трампа рассмотрели вопрос, связанный с отказом некоторым стран пользоваться американской валютой. Так, политики планируют ввести штрафы для государств, которые ищут активные способы участвовать в двусторонней торговле в валюте, отличающейся от доллара.

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