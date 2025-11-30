Киев "перерезал" российский нефтяной коридор в Черном море

Опубликовано: 30.11.2025 10:07 , Обновлено: 30.11.2025

Украина впервые атаковала танкеры так называемого российского «теневого флота» в южной части Черного моря, расширив свои усилия по подрыву доходов Москвы от экспорта нефти. Почти одновременно с атакой кораблей, Киев нанес удары по одному из крупнейших нефтяных терминалов в Новороссийске.

Новости свидетельствуют, что Украина сменила тактику. До этого Киев сосредотачивался на ударах по нефтяным терминалам и НПЗ на территории России. Новая тактика, по словам источника в СБУ, направлена на перерезание морских путей, по которым Россия осуществляет экспорт нефтепродуктов, несмотря на международные санкции.

Что случилось?

Вечером в пятницу в Черном море, примерно в 40 км от побережья турецкой провинции Коджаэли, произошли взрывы на двух танкерах — Kairos и Virat. Оба судна, шедшие без нефти, направлялись в российский порт Новороссийск.

Турецкие власти позднее сообщили о сильном пожаре на 274-метровом танкере Kairos, экипаж которого был эвакуирован. В свою очередь, Танкер Virat уром 29 ноября был атакован повторно.

Представитель СБУ заявил Reuters, что операция была проведена совместно с ВМС Украины с использованием модернизированных морских дронов Sea Baby. Оба танкера получили критические повреждения и выведены из строя, что «нанесло серьезный удар по российской нефтетранспортировке», уверяют в СБУ.

Оба судна, ходившие под флагом Гамбии, но исключенные из реестра страны, находятся под санкциями ЕС и других западных государств. Россия никогда не признала существование “теневого флота”.

Удар по нефтяной инфраструктуре

Параллельно с атаками на танкеры Украина продолжила удары по береговой инфраструктуре. В ночь на субботу морские дроны атаковали и вывели из строя терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, через который экспортируется более 80% казахстанской нефти.

По данным КТК, в результате атаки было повреждено и не подлежит восстановлению одно из трех выносных причальных устройств. Консорциум, совладельцами которого являются Казахстан, Россия и ряд международных компаний, включая Chevron и Mobil, назвал инцидент «террористической атакой».

Министерство энергетики Казахстана уже объявило, что активировало резервный план и перенаправит экспорт нефти по альтернативным маршрутам.

Международный проект обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений через российский порт. В планах на 2025 год была отгрузка 74 млн тонн нефти, где 60 млн из них — нефть Казахстана. Казахстан через КТК экспортирует около 80% добываемой у себя нефти. Что касается российской нефти — ее по КТК обычно экспортируется 10-12 млн тонн.

Атаки на танкеры «теневого флота» знаменуют новый этап в украинской стратегии сокращения российских нефтяных доходов. Ранее в Черном море фиксировались лишь подрывы судов на минах, возможно, случайные. Однако целенаправленные удары дронов по нефтяным танкерам в этой акватории ранее не отмечались.