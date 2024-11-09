Катар согласился выслать руководство ХАМАС по просьбе США — CNN

Опубликовано: 09.11.2024 18:15 , Обновлено: 09.11.2024

В последние недели Катар согласился выгнать ХАМАС из своей страны после просьбы США. Это стало завершением многомесячных неудачных попыток заставить боевиков группировки, чьи лидеры проживают в катарской столице Дохе, согласиться на прекращение огня и освобождение заложников в войне между Израилем и ХАМАС. Об этом сообщили CNN американские и катарские источники 9 ноября.

Поскольку усилия по приостановке войны, которая была одним из главных приоритетов президента США Джо Байдена, зашли в тупик, американские чиновники около двух недель назад сообщили своим катарским коллегам, что они должны прекратить предоставлять ХАМАС убежище в своей столице. Катар согласился и уведомил ХАМАС об этом около недели назад, сообщили источники.

«Хамас - террористическая группировка, которая убивала американцев и продолжает удерживать их в заложниках. После того, как они отвергли неоднократные предложения освободить заложников, их лидерам больше не следует быть желанными гостями в столицах любого американского партнера», - заявил CNN высокопоставленный представитель администрации.

Тем временем высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что сообщения о том, что Катар согласился выслать чиновников ХАМАС из Дохи, «беспочвенны» и являются «тактикой давления», добавив, что подобные заявления уже распространялись ранее без подкрепления доказательствами.

На протяжении всей войны и переговоров о возвращении заложников домой американские чиновники просили Катар использовать угрозу высылки в качестве рычага давления в переговорах с ХАМАС. Окончательный толчок к тому, чтобы Катар согласился выгнать ХАМАС, был дан недавно после гибели американо-израильского заложника Херша Голдберг-Полина и отказа ХАМАС от очередного предложения о прекращении огня.

В течение последнего года Катар был одним из главных игроков в попытках добиться прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС, в немалой степени потому, что высокопоставленные члены боевой группировки базируются в Дохе. По этой причине основные переговоры проходили в столице Катара.

Когда именно боевики ХАМАС будут высланы из Катара и куда они направятся, пока неясно. Один из американских чиновников сообщил CNN, что группировке не давали длительного времени на то, чтобы покинуть страну.

Известно, что боевики рассматривают для перемещения Турцию, однако США вряд ли одобрят этот сценарий по тем же причинам, по которым они не хотят, чтобы Катар давал убежище руководству ХАМАС.

Ранее в этом году Министерство юстиции предъявило обвинения нескольким высокопоставленным лидерам ХАМАС в связи с террористической атакой на Израиль 7 октября. По крайней мере один из них, Халед Машааль, предположительно проживает в Катаре.

Летом госсекретарь США Энтони Блинкен также сообщил Катару, что если группировка не согласится прекратить войну в Газе, то она рискует быть выгнанной из Дохи.

Ранее Telegraf.news писал, что Турция потребовала от Организации объединённых наций (ООН) ввести оружейное эмбарго в отношении Израиля. Соответствующее письмо, под которым подписались 52 страны и двуе международные организации, было на днях передано в ООН турецкими дипломатами.

Турция потребовала в ООН немедленно прекратить поставки оружия Израилю