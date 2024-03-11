"Капитуляция — это не мир" — Генсек НАТО призвал продолжать оказывать военную поддержку Украине

Опубликовано: 11.03.2024 17:37 , Обновлено: 11.03.2024

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников продолжать оказывать военную поддержку Киеву во время своего выступления на пресс-конференции в Брюсселе.

«Президент Путин начал эту войну, и он может закончить ее сегодня. У Украины же такой возможности нет”, — заявил Столтенберг.

Он назвал вступление Швеции и Финляндии в союз НАТО следствием “провала военной стратегии Путина”. Генсек заверил, что членство Украины в НАТО “лишь вопрос времени” и сейчас она “близка к нему как никогда”.

Некоторые усмотрели в заявлении главы военного альянса ответ Папе Римскому Франциску, который накануне призвал Киев «вести переговоры, пока ситуация не ухудшилась». Выступление понтифика собрало много критики на Западе.

Ранее Телеграф подробно писал о заявлениях Папы Римского из интервью швейцарскому телеканалу.

Папа Римский призвал «проигрывающую» в войне в Украине сторону поднять белый флаг