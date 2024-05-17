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Канадец установил мировой рекорд по сборке конструктора Lego. За сколько собрал корабль из "Звёздных войн"?

Канадец установил мировой рекорд по сборке конструктора Lego. За сколько собрал корабль из "Звёздных войн"?
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Житель Канады с русским именем Иван установил новый мировой рекорд, собрав из Lego вымышленный космический корабль из серии фильмов "Звёздные войны". Для того, чтобы попасть в книгу Гиннеса, парню потребовалось около 75 тысяч деталей и 7,5 часов.

Если быть более точными, “Тысячелетний сокол” Иван Ю собрал за 7 часов 36 минут и 37 секунд. Всего на сборку масштабного корабля понадобилось 75192 детали из конструктора Lego. Таким образом, канадца занесли в Книгу рекордов Гиннеса за самый быстрый результат, передало издание Upi.

Молодой человек добавил, что за всё время не почувствовал какой-либо усталости и теперь планирует поставить новый рекорд по сборке конструктора. Правда, он пока не решил, какой из наборов Lego будет следующим.

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