Канада вернула санкции в отношении турбин «Северного потока»

Опубликовано: 15.12.2022 08:37 , Обновлено: 15.12.2022

Власти Канады восстановили действие санкций в отношении турбин для газопровода «Северный поток». Об этом сообщила в Twitter министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Правительство Канады приняло решение отозвать временное разрешение, выданное с целью позволить вернуть в Германию турбины, находившиеся на ремонте в Монреале», — написала она.

Власти Канады признали, что обстоятельства, которые послужили основанием для приостановки санкционного режима в отношении конкретного оборудования изменились.

«Поскольку господин Путин продемонстрировал, что его намерением не было вернуть «Северный потока» в эксплуатацию, а газопровод непригоден для использования, правительство Канады решило отозвать лицензию, позволяющую вернуть в Германию ремонтируемые турбины на заводе Siemens в Монреале», — заявили министры.

Напомним, в июле Германия попросила Канаду вернуть турбину Северного потока.

Канадское правительство назвало возврат турбин необходимым шагом для обеспечения поставок газа в Германию. Оттава также утверждает, что Кремль воспользовался бы отказом Канады вернуть турбину, чтобы переложить вину за нехватку энергии в Европе на санкции против России.

«Канада не хочет давать никакого повода Путину, чтобы он мог использовать в качестве оружия поток энергии в Европу», — подчеркнула Жоли.