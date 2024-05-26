«Как он туда въехал?» - В России грузовая баржа врезалась в разводной железнодорожный мост

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Опубликовано: 26.05.2024 14:31 , Обновлено: 26.05.2024

В российском городе Ростов-на-Дону в воскресенье, 26 мая, грузовая баржа "Зеленга" врезалась в железнодорожный мост. В результате происшествия никто не пострадал, кроме самого сухогруза - при столкновении на судне смяло капитанский мостик и рубку.

Telegram-канал Baza опубликовал кадры, снятые очевидцами в первые минуты после столкновения.

“Баржа в мост врезалась только что. Блин, как он туда въехал? То ли его снесло ветром, то ли как?” - растерянно предположил автор видео.

По данным местного портала 161.ru, который сослался на МЧС, сухогруз сместился и угодил в несудоходный пролет моста из-за отказа рулевого управления.

По оперативным данным, обошлось без пострадавших. Железнодорожные пути не повреждены и мост продолжил работать в обычном режиме. Задержки поездов, как и перекрытия судового хода на реке, не произошло, а сам сухогруз уже отбуксировали к причалу.

Ранее Telegraf.news рассказывал о похожем случае в США. Правда, там всё закончилось печальнее: в результате столкновения грузового морского судна с мостом в Балтиморе более десятка автомобилей и множество людей оказались в воде. Сообщалось о десятках пострадавших.

В США мост рухнул в воду после столкновения с морским контейнеровозом. Десятки жертв