«Как играл Нерон, пока горел Рим?» - Украинцы раскритиковали госсекретаря США за гитарный джем в киевском баре

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Опубликовано: 15.05.2024 09:13 , Обновлено: 15.05.2024

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который в начале этой недели прилетел в Киев, чтобы встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить ход боевых действий, подвергся жёсткой критике как со стороны украинцев, так и американцев. Поводом стало видео, попавшее в Сеть, на котором Блинкен в одном из киевских баров исполнил под гитару песню канадского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World.

По соцсетям разлетелось несколько видеороликов из киевского бара Barman Diktat, куда, по видимому, госсекретарь США заглянул во время своего официального визита в Украину. Гитарный джем с местными музыкантами пользователи соцсетей расценили не как выражение поддержки украинцам, не как воодушевляющее выступление, а как неподобающее поведение представителя союзного государства в стране, находящейся в состоянии войны.

Примечательно, что не оценили порыва американского госсекретаря не только простые украинцы, но и российские политики. Так, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём официальном Telegram-канале он упрекнул госсекретаря за подобные “развлечения” в стране, “жителей которых ловят на улицах и отправляют в мясорубку”.

Рядовые американцы поведением своего госсекретаря были мягко говоря удивлены. В комментариях под одним из видео в соцсети Х кто-то сравнил Блинкена с римским императором Нероном, который, по легенде, играл на арфе, глядя на пылающий Рим, который, по одной из версий, он сам же и приказал поджечь.

“Как играл Нерон, пока горел Рим?” - задался риторическим вопросом один из зрителей.

“Боже, я думала, что в Украине идёт война. Видимо, я ошибалась” - с иронией заметила другая пользовательница соцсети.

Раскритиковали Блинкена и местные журналисты. Так, спецкор чикагского радио WGN Джо Линдсли отметил, что подобная сцена была бы уместна после того, как американские политики предоставили бы Украине возможность “дать отпор русским”, а не одновременно с тем, как российские войска начали очередную атаку на Харьковскую область.

“Если хочешь показать, какой ты гитарный герой, приезжай играть В Харьков, госсекретарь Блинкен”, - призвал американский журналист, отметив, что “Киев – это “Диснейленд” для иностранных политиков”, сравнительно безопасный и защищённый “Железным куполом”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на прошлой неделе российские войска пошли в наступление на северо-востоке Харьковской области, заняв несколько украинских деревень. Из-за боёв тысячи людей вынуждены были покинуть свои дома, а наступление не прекращается и на этой неделе.

Российское наступление вынудило эвакуироваться тысячи украинцев в Харьковской области. Где идут бои?