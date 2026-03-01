Как Хаменеи убили в первые минуты. В ЦРУ раскрыли подробности спецоперации

Опубликовано: 01.03.2026 09:37 , Обновлено: 04.03.2026

ЦРУ несколько месяцев следило за перемещениями Хаменеи вплоть до момента ракетного удара по его резиденции, сообщает The New York Times. Аналитики американской спецслужбы узнали, где будет аятолла 28 февраля, и из-за этого перенесли начало бомбежки.

Как сообщило издание со ссылкой на источники, ЦРУ после нескольких месяцев слежки за верховным лидером Ирана установило, что утром 28 февраля Хаменеи устроит встречу высокопоставленных иранских чиновников в правительственном комплексе в центре Тегерана.

По данным издания, США и Израиль решили перенести время атаки, чтобы воспользоваться преимуществом, которое дала информация о местонахождении Хаменеи.

Как пишет NYT, изначально удар планировалось нанести ночью, но в итоге операцию перенесли на утро, чтобы ударить во время собрания иранской военной верхушки. Саму атаку осуществили израильские силы.

На правительственный комплекс в итоге было сброшено не менее 30 бомб, сообщили источники в Израиле.

Тысячи людей пришли на центральную площадь Тегерана почтить память Хаменеи:

Противники Хаменеи в Иране вышли праздновать его смерть в условиях репрессий и даже угрозы смертной казни:

В свою очередь, глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что уже за первые сутки США фактически уничтожили иранский военно-морской флот и множество ракетных установок. Он добавил, что Иран также будет свободен от ядерного оружия. «Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы положим ему конец», — добавил министр обороны США.

Хегсет заявил, что операция «Эпическая ярость», начатая прошлой ночью по приказу президента Дональда Трампа, является «самой смертоносной, сложной и точной воздушной операцией в истории».

«У иранского режима был шанс, но он отказался достичь соглашения и теперь пожинает последствия», — добавил глава Пентагона.

В свою очередь, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал отомстить и заявил об атаке на 27 американских баз на Ближнем Востоке, а также на израильские военные объекты в Тель-Авиве. В Катаре и ОАЭ всё ещё продолжаются взрывы.

Ранее мы писали, что не самая внезапная атака США и Израиля снова показала, что Иран не построил современную систему ПВО (противовоздушной обороны), способную защитить страну. Разнообразные противовоздушные системы китайского, российского и иранского производства оказались бессильны.

Военный аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке считает, что новая война в Иране показала существенное отставание российских систем ПВО.

“Иранской системы ПВО по-прежнему нет. Это еще раз показывает, насколько уязвимы и на практике бесполезны советские и российские технологии против современной западной техники”, – написал он.

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