Почему США и Израиль беспрепятственно разбомбили Иран? Тегеран сделал ставку не на оборону

Опубликовано: 28.02.2026 16:29 , Обновлено: 04.03.2026

Не самая внезапная атака США и Израиля снова показала, что Иран не построил современную систему ПВО (противовоздушной обороны), способную защитить страну. Разнообразные противовоздушные системы китайского, российского и иранского производства оказались бессильны.

Военный аналитик немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке считает, что новая война в Иране показала существенное отставание российских систем ПВО.

“Иранской системы ПВО по-прежнему нет. Это еще раз показывает, насколько уязвимы и на практике бесполезны советские и российские технологии против современной западной техники”, – написал он.

Видео ударов ЦАХАЛа по иранским объектам:

Известно, что в ходе 12-дневной войны против Ирана в июне 2025 года Израилю удалось нейтрализовать иранскую противовоздушную оборону с помощью тщательно спланированных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы.

«Принятые Израилем в июне меры радиоэлектронной борьбы лишили иранцев возможности использовать [электромагнитный] спектр для обнаружения целей и наведения истребителей или зенитных орудий на эти цели, а затем координировать действия противовоздушной обороны», – рассказал Томас Уитингтон, эксперт по радиоэлектронной борьбе из Королевского института объединенных служб (RUSI).

«Глуша радиосвязь, вы глушите один из основных каналов обмена информацией о противовоздушной обороне в рамках интегрированной системы ПВО, – пояснил он. – Это означает, что вы лишаете возможности координировать перехваты».

Это не означает, что Иран не пытается восстановить свой потенциал. Сообщается, что в декабре 2025 года Тегеран заключил с Россией секретную сделку на 500 миллионов евро на поставку 500 зенитно-ракетных комплексов четвертого поколения «Верба». Но поставка ПВО запланирована на период с 2027 по 2029 год, и не ясно, смогут ли новые комплексы противостоять западным технологиям. А это значит, что более чем за полгода Тегеран не мог успеть решить проблему слабой ПВО, основанной на российских системах.

Возможно, понимая это, власти Ирана сделали ставку на ответный удар. Первые часы показали, что противовоздушная оборона ни США, ни Израиля не смогла сбить все ракеты. Единичные взрывы раздались на территории Израиля и Бахрейна, Кувейта и даже ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов).

Тем временем западные СМИ сообщили, что арсенал ракет Ирана расширился и теперь включает в себя «революционные» противокорабельные средства из России и Китая, которые могут представлять неожиданную опасность.

Хотя в субботу было неясно, какие именно возможности Ирана были нарушены атаками Израиля и США, эксперты сообщили изданию The National, что сверхзвуковые крылатые ракеты, летящие на малой высоте над поверхностью моря, могут представлять серьезную опасность для американской авианосной группы. Время покажет, предусмотрели ли американские войска прямую опасность, и на самом ли деле такое вооружение способно пробить оборону авианосных групп ВМС (военно-морских сил) США.