Кадыров рассказал, сколько его бойцов воюет в Украине
Глава Чечни, РФ Рамзан Кадыров заявил, что на войну в Украину отправил уже более 21 тыс. бойцов. При этом на передовой, по его словам, сейчас воюет меньше половины.
Кадыров утверждает, что там находятся более 9 тыс. боевиков с Чечни, которые «обеспечены всем необходимым обмундированием и вооружением»
К слову, ранее глава Чечни заявлял, что отправил в Украину на «борьбу с всеобщим злом и сатанизмом» 300 бойцов чеченского ОМОНа Ахмат-1.
Напомним, в конце октября 2022 года Кадыров заявил о значительной потери своих бойцов в Херсонской области, которые попали под артиллерийский обстрел.