Кадыров признал значительные потери своих бойцов под Херсоном — «Это честь»

Опубликовано: 28.10.2022 07:59 , Обновлено: 28.10.2022

Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 октября завил, что «в начале текущей недели» в Херсонской области одно из чеченских подразделений попало под артиллерийский обстрел. В результате он потерял своих бойцов.

По его словам, погибли 23 человека Еще 58 — получили ранения, из них четверо получили тяжелые травмы.

При этом Кадыров заявил, что погибнуть на войне «это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина».

Как пишет BBC, данные главы Чечни частично совпадают со статистикой, ранее опубликованной в российских телеграм-каналах. Например, канал «Фосфор» 24 октября сообщал о гибели 40 «кадыровцев» и ранении еще около 60, также в Херсонской области, в результате попадания ракет HIMARS.

Напомним, 25 октября украинские военные накрыли огнем базу российских военных на левом берегу Херсонщины. По официальным данным украинской стороны, погибли более 40 оккупантов. По данным СМИ, число ликвидированных захватчиков превысило 60.

Ранее Телеграф писал, что Кадыров записал видео, в котором призвал мобилизованных на войну в Украину россиян «не плакать» из-за нехватки экипировки, а отбирать оружие и технику у ВСУ. Но предложил и другой вариант.

Кадыров предложил мобилизованным россиянам отбирать оружие и одежду у ВСУ — «Все у них есть»