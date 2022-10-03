ВСУ начали формировать новый котел для россиян. Карта. Сводка

Опубликовано: 03.10.2022 08:41 , Обновлено: 19.01.2023

Украинские войска, похоже, прорвали линию обороны россиян на севере Херсонской области и стремительно, по военным меркам, двигаются на юг вдоль Днепра. Об этом, в первую очередь, сообщают российские СМИ и военкоры. Украинские же источники помалкивают, как и во время всех успешных контрнаступлений.

Единственное, президент Украины в своем обращении к украинцам похвалился, что ВСУ наступают не только под Лиманом. И рассказал об освобожденных двух деревнях на севере Херсонской области: Миролюбовка и Архангельское.

А вот российский “Царьград ТВ” сообщает, что подразделения ВСУ “быстро продвигаются” на Херсонском направлении, освободив предварительно Золотую Балку.

https://twitter.com/UkrainianNews24/status/1576619172666408960?s=20&t=HnjKF45Vy-Z9BET3mi86MA

По данным издания Страна.ua, Украинские войска за день, 2 октября, продвинулись на юг, как минимум, на 25 километров, достигнув деревни Дудчаны. Это как раз на пути к Бериславу и Новой Каховке - важному узлу обороны россиян на юге Украины.

Карта продвижения ВСУ на Новую Каховку и Берислав

“Сохраняется угроза прорыва противника вдоль Днепра на подступы к Бериславу. Ппредполагаю, что противник попытается обойти наши позиции в указанном районе с севера, чтобы заставить продолжить отступление под угрозой окружения. Силы ВСУ оцениваются примерно в 3-4 механизированных батальона и не менее одного полнокровного танкового батальона (всего свыше 100 единиц ББМ)”, - написал Игорь Стрелков об очередном отступлении ВС РФ под напором ВСУ.

В случае успешного продвижения, российской группировке в Херсонской области будет угрожать новый котел. Сейчас там находится порядка 20-25 тыс российских военных.

Российские военкоры подтверждают продвижение украинцев.

https://twitter.com/bulah003/status/1576611703760244736?s=20&t=4Qkvkp2iYHl3APfWLHXKYQ

“О прорыве в Берислав пока речь не идет. У противника сейчас два варианта - пытаться протаранить оборону у Дудчан (или попытаться обойти их) с последующим броском к Бериславу. Либо же выставить заслоны у Дудчан и попытаться ударить во фланг и тыл войск на криворожском направлении, дабы создав угрозу коммуникациям, вынудить их отходить, оставляя позиции у Ольгино, Архангельского и т.д”, - сообщилв тг-канале одного из российских военкоров.

Ранее стало известно, что ВСУ полностью зачистили Лиман, освободили на востоке от него село Торское и двинулись в сторону Кременной.

“Теперь встает вопрос об удержании Кременной - одного из ключевых пунктов, обезпечивающих северный фланг обороны Лисичанска. Кременную сдавать нельзя ни в коем случае”, - пожаловался российский военный эксперт Игорь Гиркин-Стрелков в своем тг-канале.