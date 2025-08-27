Кабмин Украины разрешил молодым парням свободно выезжать за границу. Признак скорого окончания войны?
Кабинет министров Украины изменил правила пересечения государственной границы, отменив действовавший до сих пор запрет на выезд за рубеж для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По новым правилам, потенциальные призывники смогут беспрепятственно пересекать границу, несмотря на действующее военное положение.
Об отмене запретов для молодых украинцев сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По её словам, это касается в том числе тех парней, которые выехали за границу “по разным причинам”.
“Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления”, – написала Свириденко в своём Telegram-канале.
Как отметило украинское издание “Страна”, данная инициатива, озвученная на прошлой неделе президентом страны Владимиром Зеленским, в среде украинских военных была воспринята “с большим скепсисом относительно практической реализации”. Некоторые эксперты высказали опасение, что открытие границ для потенциальных призывников точно приведёт к их массовому отъезду из страны и ещё большему кадровому “голоду” в Вооружённых силах Украины (ВСУ).
Тот факт, что правительство всё же решилось на такой шаг, некоторые украинские эксперты восприняли как признак того, что официальный Киев “уверен в скором окончании боевых действий”.
Впрочем, в украинских СМИ высказали ещё как минимум 3 другие версии, которые могут объяснить, почему Киев пошёл на открытие границ для молодёжи.
Первая версия заключается в том, что этот шаг, наоборот, предшествует ужесточению мобилизационного режима. В частности, речь идёт о скандальном законопроекте, наделавшем много шума в украинском обществе, о введении уголовной ответственности за нелегальной пересечение границы. Ещё один возможный вариант ужесточения называют снижение возраста мобилизации - до 23 лет, а то и вовсе до 18 лет.
По второй версии с открытием границ Киев рассчитывает сохранить в стране молодых парней, дав им возможность поступать в украинские вузы и создавая видимость того, что у тех всегда есть возможность покинуть страну в случае мобилизации. По мнению тех, кто придерживается этой версии, она, как и предыдущая, не исключает дальнейшего снижения возраста мобилизации.
Сторонники третьей версии считают, что с помощью новых послаблений украинские власти просто пытаются создать у граждан ощущение того, что “жизнь налаживается, ситуация стабилизируется, окончание войны не за горами”.
“Не исключено, что военные посчитали, что резерва за счет по-прежнему не выездных парней, которым сейчас от 23 до 25 лет, на ближайшие два года войны хватит, а если этот расчет окажется неверным и ситуация с живой силой станет совсем критической, то в любой момент возраст мобилизации можно будет понизить вплоть до 18 лет”, - пояснили эту позицию украинские обозреватели.
Ранее Telegraf.news рассказал, что агентство Reuters сообщило о двух форматах, в которых может быть оформлено мирное соглашение по Украине. Эту информацию издание получило от трёх источников, знакомых с ходом мыслей в Кремле, и, по их данным, именно эти вопросы обсуждались на встрече президентов России и США.
Источники Reuters назвали два возможных формата мирного договора по Украине