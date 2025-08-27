Кабмин Украины разрешил молодым парням свободно выезжать за границу. Признак скорого окончания войны?

🎤 Мнение

Опубликовано: 27.08.2025 07:48 , Обновлено: 27.08.2025

Кабинет министров Украины изменил правила пересечения государственной границы, отменив действовавший до сих пор запрет на выезд за рубеж для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. По новым правилам, потенциальные призывники смогут беспрепятственно пересекать границу, несмотря на действующее военное положение.

Об отмене запретов для молодых украинцев сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По её словам, это касается в том числе тех парней, которые выехали за границу “по разным причинам”.

“Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления”, – написала Свириденко в своём Telegram-канале.

Как отметило украинское издание “Страна”, данная инициатива, озвученная на прошлой неделе президентом страны Владимиром Зеленским, в среде украинских военных была воспринята “с большим скепсисом относительно практической реализации”. Некоторые эксперты высказали опасение, что открытие границ для потенциальных призывников точно приведёт к их массовому отъезду из страны и ещё большему кадровому “голоду” в Вооружённых силах Украины (ВСУ).

Тот факт, что правительство всё же решилось на такой шаг, некоторые украинские эксперты восприняли как признак того, что официальный Киев “уверен в скором окончании боевых действий”.

Впрочем, в украинских СМИ высказали ещё как минимум 3 другие версии, которые могут объяснить, почему Киев пошёл на открытие границ для молодёжи.

Первая версия заключается в том, что этот шаг, наоборот, предшествует ужесточению мобилизационного режима. В частности, речь идёт о скандальном законопроекте, наделавшем много шума в украинском обществе, о введении уголовной ответственности за нелегальной пересечение границы. Ещё один возможный вариант ужесточения называют снижение возраста мобилизации - до 23 лет, а то и вовсе до 18 лет.

По второй версии с открытием границ Киев рассчитывает сохранить в стране молодых парней, дав им возможность поступать в украинские вузы и создавая видимость того, что у тех всегда есть возможность покинуть страну в случае мобилизации. По мнению тех, кто придерживается этой версии, она, как и предыдущая, не исключает дальнейшего снижения возраста мобилизации.

Сторонники третьей версии считают, что с помощью новых послаблений украинские власти просто пытаются создать у граждан ощущение того, что “жизнь налаживается, ситуация стабилизируется, окончание войны не за горами”.

“Не исключено, что военные посчитали, что резерва за счет по-прежнему не выездных парней, которым сейчас от 23 до 25 лет, на ближайшие два года войны хватит, а если этот расчет окажется неверным и ситуация с живой силой станет совсем критической, то в любой момент возраст мобилизации можно будет понизить вплоть до 18 лет”, - пояснили эту позицию украинские обозреватели.

Ранее Telegraf.news рассказал, что агентство Reuters сообщило о двух форматах, в которых может быть оформлено мирное соглашение по Украине. Эту информацию издание получило от трёх источников, знакомых с ходом мыслей в Кремле, и, по их данным, именно эти вопросы обсуждались на встрече президентов России и США.

Источники Reuters назвали два возможных формата мирного договора по Украине