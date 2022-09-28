США побещали передать Украине ещё 18 HIMARS. Но не скоро

Опубликовано: 28.09.2022 21:21 , Обновлено: 03.10.2022

В Пентагоне объявили, что на выделенные дополнительно 1,1 млрд долларов в качестве военной помощи Киеву будут заказаны, в том числе и 18 установок HIMARS. На данный момент в Украине их 16, и по оценкам экспертов они сделали значительный вклад в наступление ВСУ.

Однако новые установки HIMARS не прибудут в Украину в ближайшее время. Дело в том, что их предстоит заказать на заводах в США, изготовить и уже потом прислать в Украину. На что понадобятся месяцы, вероятно.

Новый пакет помощи также включает 150 бронеавтомобилей Humvee, 150 автомобилей для перевозки вооружения, а также радарные и противобеспилотные системы, сообщило в среду министерство обороны США.

В Пентагоне заявили, что новая помощь подчеркивает решимость правительства США “оказывать долгосрочную поддержку Украине”.

Ранее Телеграф сообщил, что украинские военные соорудили в тылу своих позиций деревянные имитации HIMARS, тем самым введя в заблуждение армию РФ. Россияне тратили дорогостоящие крылатые ракеты “Калибр” большой дальности для поражения этих псевдоцелей. Об этом сообщило американское издание Washington Post со ссылкой на доказательства в виде фотографий.

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