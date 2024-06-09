Южная Корея придумала, как бороться с тысячами шаров с мусором из КНДР. Что будут делать?

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Опубликовано: 09.06.2024 12:01 , Обновлено: 09.06.2024

Власти Южной Кореи решили возобновить практику аудио вещания по громкоговорителям на Север в ответ на отправку шаров с мусором из КНДР. Об этом администрация Сеула сообщила в в воскресенье 9 июня.

“Грязная” война двух враждующих стран крайне обострилась в начале лета. Напомним, что Северная Корея отправила около 1000 воздушных шаров, наполненных окурками, пластиком, экскрементами, в сторону границы с Южной Кореей в отместку на действия активистов последней за подобную акцию с шарами, наполненными листовками с критикой Ким Чен Ына. Воздушные шары из Северной Кореи приземлились в провинциях Южной Кореи и долетели даже до Сеула.

К слову, в 2018 году в межкорейских отношениях намечалось улучшение. Во всяком случае, лидеры двух Корей договорились “полностью прекратить все враждебные действия друг против друга во всех сферах”, включая распространение листовок. В2020 году парламент Южной Кореи даже принял закон, устанавливающий уголовную ответственность за рассылку листовок на Север. Но активистов это не остановило. Недавно они отправили на Север очередную порцию шаров, наполненных американскими долларами, олешками с южнокорейскими хитами и сериалами и листовками с критикой северокорейского лидера.

На этой фотографии, опубликованной Министерством обороны Южной Кореи, изображен воздушный шар, предположительно отправленный Северной Кореей, над рекой Хан в Сеуле в воскресенье, 9 июня. Фотография: Guardian

После прибытия почти сотни шаров с мусором на территорию Южной Кореи в субботу власти решили возобновить пропагандистски аудио трансляции по громкоговорителю на Север.

В заявлении подчеркнули, что “ответственность за эскалацию напряженности между двумя Кореями будет полностью лежать на Севере”.

«Хотя меры, которые мы принимаем, возможно, будут трудными для северокорейского режима, они принесут свет и надежду северокорейским военным и гражданам», — добавили в канцелярии президента.

Южнокорейские солдаты в 2018 году демонтируют громкоговорители, установленные для пропагандистских передач возле демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. Теперь, вероятно, их установили вновь. Фотография: Ким Хон Джи/AP

Предполагается, что аудио вещание Южной Кореи будет транслироваться из нескольких динамиков, установленных на больших стойках. Оно будет включать мировые новости, информацию о “демократическом и капиталистическом обществе”, а также популярную музыку K-pop. Звук из динамиков распространяется предположительно на расстояние более 20 км вглубь Северной Кореи.

Отношения между двумя Кореями находятся на одном из самых низких показателей за последние годы: дипломатия давно зашла в тупик, а Ким наращивает испытания и разработки оружия, в то время как Юг приближается к главному союзнику в области безопасности — Вашингтону.

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