Израильская полиция арестовала израильского солдата за то, что стрелял в палестинца

Опубликовано: 30.10.2023 12:41 , Обновлено: 30.10.2023

Израильская военная полиция арестовала в понедельник солдата Армии обороны Израиля, подозреваемого в стрельбе в палестинца, который собирал оливки в районе Наблуса в субботу, сообщило издание Haaretz.

Солдат, находившийся в увольнении, подозревается в том, что выстрелил в грудь 40-летнему Билалу Салаху. Адвокат задержанного из организации “Хонену”, Ади Кедар, утверждает, что солдат “почувствовал, что его жизнь в опасности после того, как на него и его семью напали”.

По ее словам, солдат вначале произвел предупредительные выстрелы в воздух и землю. Она потребовала его немедленного освобождения из-под стражи.

Ранее Телеграф сообщил, что лидер исламистской группировки ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар предложил Израилю обменять заложников, захваченных террористами в ходе вторжения на территорию Израиля, на заключенных палестинцев, находящихся в заключении в израильских тюрьмах. Он поручил подготовить и представить “списки всех без исключения заключенных мужского и женского пола”.

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