Израиль возобновил массированные удары по Газе. Перемирие сорвано?
Израильские авиаудары по сектору Газа унесли жизни по меньшей мере 200 человек, сообщили палестинские органы здравоохранения. Удары были нанесены рано утром во вторник, 18 марта, по десяткам целей в различных районах Газы, включая северную часть сектора, город Газа, а также Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах в центральной и южной частях. Палестинские медики сообщили, что среди погибших много детей. А что сказали в Израиле?
Эти атаки положили конец многонедельному перемирию, которое действовало с 19 января. Масштаб ударов был значительно шире, чем обычные точечные удары беспилотников, которые Израиль ранее наносил по отдельным лицам или небольшим группам подозреваемых боевиков, сообщило агентство Reuters.
В больницах, перегруженных после 15 месяцев боевых действий, скапливались тела погибших. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о 86 погибших и 134 раненых. Представители больниц Насера в Хан-Юнисе, Аль-Аксы в центре сектора Газа и Аль-Ахли в городе Газа, которые серьёзно пострадали в ходе войны, заявили, что в общей сложности приняли около 85 погибших. Власти также сообщили, что 16 членов одной семьи в Рафахе (юг сектора Газа) погибли.
Представитель министерства здравоохранения Газы заявил, что число погибших достигло как минимум 232 человека, сообщило The Times of Israel.
Движение ХАМАС заявило, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, оставив неясной судьбу 59 заложников, все ещё удерживаемых в Газе .
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в «неоднократном отказе освободить заложников» и отклонении предложений американского посредника Стива Уиткоффа. «Израиль отныне будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой», — сказано в заявлении.
В Белом доме сообщили, что Израиль провёл консультации с администрацией США перед нанесением ударов. По заявлению израильских военных, целями были командиры среднего звена и руководители ХАМАС, а также объекты инфраструктуры. «ХАМАС мог освободить заложников, чтобы продлить перемирие, но вместо этого выбрал отказ и войну», — заявил представитель Белого дома Брайан Хьюз.
Свидетели, с которыми связалось агентство Reuters, сообщили, что израильские танки обстреляли районы в Рафахе, вынудив многие семьи, вернувшиеся туда после начала перемирия, снова покинуть свои дома.
Переговорные группы Израиля и ХАМАС находились в Дохе, где посредники из Египта и Катара пытались найти компромисс. При поддержке США Израиль настаивал на возвращении оставшихся 59 заложников в обмен на более длительное перемирие (до окончания Рамадана и Песаха в апреле). ХАМАС требовал переговоров о полном прекращении войны и выводе израильских войск из Газы в соответствии с первоначальным соглашением о прекращении огня.
Обе стороны обвиняли друг друга в несоблюдении условий январского соглашения.
Армия обороны Израиля не предоставила подробностей об ударах.
Среди погибших — высокопоставленный представитель ХАМАС Мохаммад Аль-Джмаси и члены его семьи, в том числе внуки. Всего, по данным ХАМАС, погибли не менее пяти высокопоставленных чиновников движения и члены их семей.
Война в Газе началась 7 октября 2023 года после нападения боевиков ХАМАС на израильские населённые пункты, в результате которого, по израильским данным, погибли около 1200 человек и 251 были взяты в заложники. По данным палестинских органов здравоохранения, ответная израильская кампания унесла жизни более 48 000 человек и разрушила большую часть инфраструктуры сектора Газа.
Также пресс-секретарь Белого дома заявила, что и ХАМАС и Иран, и все, кто хочет терроризировать Израиль и Америку «заплатят цену, и наступит ад».
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как власти Израиля 2 марта заблокировали въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газы, а также пригрозил отключить мятежный анклав от электроснабжения. Такие шаги власти страны обосновали отказом руководства палестинской группировки ХАМАС продлить первую фазу соглашения о прекращении огня.
Израиль перекрыл гумпомощь и пригрозил отключить электричество в Газе из-за отказа ХАМАС продлить перемирие