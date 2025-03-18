Израиль возобновил массированные удары по Газе. Перемирие сорвано?

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Опубликовано: 18.03.2025 07:55 , Обновлено: 18.03.2025

Израильские авиаудары по сектору Газа унесли жизни по меньшей мере 200 человек, сообщили палестинские органы здравоохранения. Удары были нанесены рано утром во вторник, 18 марта, по десяткам целей в различных районах Газы, включая северную часть сектора, город Газа, а также Дейр-эль-Балах, Хан-Юнис и Рафах в центральной и южной частях. Палестинские медики сообщили, что среди погибших много детей. А что сказали в Израиле?

Эти атаки положили конец многонедельному перемирию, которое действовало с 19 января. Масштаб ударов был значительно шире, чем обычные точечные удары беспилотников, которые Израиль ранее наносил по отдельным лицам или небольшим группам подозреваемых боевиков, сообщило агентство Reuters.

В больницах, перегруженных после 15 месяцев боевых действий, скапливались тела погибших. Палестинский Красный Полумесяц сообщил о 86 погибших и 134 раненых. Представители больниц Насера в Хан-Юнисе, Аль-Аксы в центре сектора Газа и Аль-Ахли в городе Газа, которые серьёзно пострадали в ходе войны, заявили, что в общей сложности приняли около 85 погибших. Власти также сообщили, что 16 членов одной семьи в Рафахе (юг сектора Газа) погибли.

Фото: Reuters

Представитель министерства здравоохранения Газы заявил, что число погибших достигло как минимум 232 человека, сообщило The Times of Israel.

Движение ХАМАС заявило, что Израиль нарушил соглашение о прекращении огня, оставив неясной судьбу 59 заложников, все ещё удерживаемых в Газе .

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в «неоднократном отказе освободить заложников» и отклонении предложений американского посредника Стива Уиткоффа. «Израиль отныне будет действовать против ХАМАС с нарастающей военной силой», — сказано в заявлении.

В Белом доме сообщили, что Израиль провёл консультации с администрацией США перед нанесением ударов. По заявлению израильских военных, целями были командиры среднего звена и руководители ХАМАС, а также объекты инфраструктуры. «ХАМАС мог освободить заложников, чтобы продлить перемирие, но вместо этого выбрал отказ и войну», — заявил представитель Белого дома Брайан Хьюз.

Свидетели, с которыми связалось агентство Reuters, сообщили, что израильские танки обстреляли районы в Рафахе, вынудив многие семьи, вернувшиеся туда после начала перемирия, снова покинуть свои дома.

Фото: Reuters

Переговорные группы Израиля и ХАМАС находились в Дохе, где посредники из Египта и Катара пытались найти компромисс. При поддержке США Израиль настаивал на возвращении оставшихся 59 заложников в обмен на более длительное перемирие (до окончания Рамадана и Песаха в апреле). ХАМАС требовал переговоров о полном прекращении войны и выводе израильских войск из Газы в соответствии с первоначальным соглашением о прекращении огня.

Обе стороны обвиняли друг друга в несоблюдении условий январского соглашения.

Армия обороны Израиля не предоставила подробностей об ударах.

Среди погибших — высокопоставленный представитель ХАМАС Мохаммад Аль-Джмаси и члены его семьи, в том числе внуки. Всего, по данным ХАМАС, погибли не менее пяти высокопоставленных чиновников движения и члены их семей.

Война в Газе началась 7 октября 2023 года после нападения боевиков ХАМАС на израильские населённые пункты, в результате которого, по израильским данным, погибли около 1200 человек и 251 были взяты в заложники. По данным палестинских органов здравоохранения, ответная израильская кампания унесла жизни более 48 000 человек и разрушила большую часть инфраструктуры сектора Газа.

Также пресс-секретарь Белого дома заявила, что и ХАМАС и Иран, и все, кто хочет терроризировать Израиль и Америку «заплатят цену, и наступит ад».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как власти Израиля 2 марта заблокировали въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газы, а также пригрозил отключить мятежный анклав от электроснабжения. Такие шаги власти страны обосновали отказом руководства палестинской группировки ХАМАС продлить первую фазу соглашения о прекращении огня.

Израиль перекрыл гумпомощь и пригрозил отключить электричество в Газе из-за отказа ХАМАС продлить перемирие