Израиль заявил о ликвидации главы Совбеза Ирана Али Лариджани

Опубликовано: 17.03.2026 14:17 , Обновлено: 17.03.2026

Армия обороны Израиля (ЦАХАД) заявила 17 марта о ликвидации главы военизированного формирования «Басидж», входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), его заместителя и ряда других высокопоставленных чиновников, а также секретаря Совета национальной безопасности Ирана.

По данным ЦАХАЛа, в результате вчерашнего ночного удара по палаточному лагерю, разбитому недавно участниками военизированного формирования, был убит командующий «Басиджа» Голамреза Сулеймани, его заместитель и ряд других высокопоставленных чиновников, передало израильское издание The Times of Israel.

ЦАХАЛ также подтвердил, что ночью нанёс удар в Тегеране по высокопоставленному иранскому чиновнику Али Лариджани, секретарю Совета национальной безопасности Ирана. Впоследствии эту информацию подтвердил министр обороны Израиля Исраэль Кац. По его словам, армия получила подтверждения гибели высокопоставленного чиновника.

Впрочем, в самом Тегеране эту информацию не подтвердили. По иранским государственным СМИ разошлось “заявление” Лариджани в попытке опровергнуть заявления израильтян о ликвидации ещё одного видного государственного деятеля. Однако на деле “заявление” оказалось фотографией рукописного послания от имени Лариджани, сделанного по случаю гибели иранских моряков в результате американского удара по иранскому авианосцу, произошедшей ещё 4 марта.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что вооруженные силы его страны нанесли удары по более чем 7000 целям по всему Ирану и уничтожили 100 судов. Трамп утверждает, что военная кампания США «продолжалась в полную силу в течение последних нескольких дней».

Трамп объявил об уничтожении более 7000 целей в Иране: «В остальном у них все довольно хорошо»