Трамп объявил об уничтожении более 7000 целей в Иране: "В остальном у них все довольно хорошо"

Опубликовано: 16.03.2026 19:45 , Обновлено: 16.03.2026

Президент США Дональд Трамп объявил, что вооруженные силы его страны нанесли удары по более чем 7000 целям по всему Ирану и уничтожили 100 судов. Трамп утверждает, что военная кампания США «продолжалась в полную силу в течение последних нескольких дней».

«Они были буквально уничтожены, ВВС (военно-воздушные силы) уничтожены, ВМС (военно-морские силы) уничтожены, многие корабли потоплены. Их радары уничтожены, их лидеры уничтожены, в остальном у них все довольно хорошо», – говорит он.

«Мы добились 90-процентного сокращения их запусков баллистических ракет и 95-процентного сокращения атак беспилотников», – добавил Трамп.

Далее он сказал, что за последние полторы недели было потоплено или уничтожено более 100 иранских военно-морских судов. Трамп также утверждает, что США уничтожили более 30 минных кораблей и что возможности Ирана в области беспилотников «приближаются к нулю», не предоставив доказательств своим заявлениям.

Что на самом деле сделали США в Иране?

Джозеф Вотел, бывший четырехзвездочный генерал армии США, заявил в комментарии для телеканала Al-Jazeera, что спустя 16 дней после начала войны американские и израильские силы нанесли серьезный удар по военной инфраструктуре Ирана, значительно ограничив возможности Тегерана ответить на удары.

Вотел охарактеризовал кампанию как в целом успешную с военной точки зрения, отметив, что большая часть наступательных возможностей Ирана была ослаблена, хотя угрозы сохраняются.

«Успехом стало то, что Соединенные Штаты и Израиль в значительной степени лишили Иран большей части его баллистических ракет и, безусловно, повлияли на его возможности в области беспилотников. Как я уже говорил, угроза все еще существует. Поэтому я не преуменьшаю ее», – сказал он в эфире Al Jazeera.

Беспилотники (БПЛА – беспилотные летательные аппараты), в отличие от ракет, сложнее отслеживать из-за их мобильности и скрытности.

«Большинство атак, исходящих сейчас из Ирана, – это атаки беспилотников. Используемые ими беспилотники очень легко спрятать, и они обладают высокой мобильностью, поэтому их можно перемещать. Задачи, на которых сосредоточились Соединенные Штаты и Израиль… направлены на то, чтобы лишить иранцев этих возможностей для ответных действий. К сожалению, это занимает некоторое время», – сказал Вотел.

Трамп призвал союзников по НАТО присоединиться к обеспечению безопасности в Ормузском проливе

Президент США ранее пригрозил союзникам по НАТО (Организация Североатлантического договора) плохими последствиями, если они не присоединятся к войне с Ираном хотя бы в виде военной помощи для сохранения прохода по Ормузскому проливу.

Дональд Трамп потребовал от союзников США помочь обеспечить безопасность ключевого водного пути, через который проходит пятая часть мировой нефти и который Иран фактически перекрыл многочисленными атаками на суда. Глава Белого дома также признался, что обратился как минимум к семи странам, а также к Китаю.