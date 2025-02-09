Израиль вывел войска из коридора, разделяющего сектор Газа на две части

Опубликовано: 09.02.2025 18:16 , Обновлено: 09.02.2025

В воскресенье, 9 февраля 2025 года, Израиль завершил вывод войск из коридора Нецарим (Netzarim Corridor) — ключевой дороги, разделяющей сектор Газа на северную и южную части. Этот шаг предприняли в рамках соглашения о прекращении огня с палестинским движением ХАМАС.

Коридор Нецарим представляет собой шестикилометровую полосу земли, простирающуюся от границы Израиля с сектором Газа до Средиземного моря. Израильские войска заняли коридор с первых дней военной операции в Газе.

Как сообщили представители ХАМАС, израильские силы полностью вышли из коридора. Журналисты CNN, работающие на месте, подтвердили, что в воскресенье на переходе не было израильских военных. При этом Израиль сохранил своё присутствие вдоль границ сектора Газа с Египтом и Израилем.

Вывод войск из коридора Нецарим начался две недели назад в рамках соглашения о прекращении огня. После этого сотни тысяч палестинцев, перемещённых на юг сектора Газа, получили возможность вернуться в свои дома на сильно пострадавшем от бомбардировок севере.

Палестинцы передвигаются по коридору пешком, на автомобилях и даже на ослах. При этом им приходится проходить через контрольно-пропускной пункт, где досмотр осуществляют египетские и катарские официальные лица (Египет и Катар выступают посредниками между сторонами конфликта). Также на кадрах виден масштаб разрушений, причинённых за время боев в Газе.

«Я был перемещённым лицом долгое время. Я видел, как люди прибывают по этой дороге, иногда даже спят на ней, ожидая ухода израильской армии», — рассказал Осама Салим, ожидавший досмотра своего автомобиля. «Я надеюсь, что израильская армия уйдёт из всей Газы и что жизнь вернётся в нормальное русло», — добавил он.

Полный вывод израильских войск из коридора Нецарим является частью обязательств Израиля по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников. В субботу, 8 февраля, были освобождены ещё трое заложников (в общей сложности 16 из 33, обещанных к освобождению на данном этапе). В обмен Израиль освободил 183 палестинских заключённых.

Переговоры по второму и третьему этапам соглашения все ещё под вопросом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с осторожностью относится ко второму этапу сделки, который предусматривает полный вывод израильских войск из сектора Газа и возвращение оставшихся заложников. Министр финансов Бецалель Смотрич пригрозил выйти из правительства, если перемирие продолжится.

Израильский чиновник подтвердил в субботу, что Нетаньяху отправляет делегацию в Доху (Катар) для обсуждения сделки. Чиновник сообщил CNN, что делегация «среднего уровня» и будет «обсуждать технические детали соглашения».

Также в воскресенье Израиль объявил о расширении своей операции на Западном берегу реки Иордан.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о заявлениях президента США Дональда Трампа, мол, после завершения боевых действий в секторе Газа его население будет переселено, а сам регион Израиль передаст США.

«Американские солдаты не понадобятся!» — Трамп заявил, что Израиль передаст сектор Газа под контроль США