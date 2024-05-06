ХАМАС предложил "перемирие" после угрозы Израиля атаковать Рафах

Опубликовано: 06.05.2024 21:41 , Обновлено: 26.02.2025

Террористы ХАМАС заявили, что согласились на перемирие на фоне заявлений Израиля о предстоящем наступлении на Рафах, город, где укрылись около миллиона беженцев в Секторе Газа. Там же, по данным ЦАХАЛа, находятся и остатки боевиков и руководства ХАМАСа.

Официальный представитель террористов заявил, что соглашение о прекращении огня, о котором они договорились, может осуществляться в три этапа, сообщило Reuters.

Халиль Аль-Хайя, заместитель главы ХАМАС, сказал, что каждый этап соглашения рассчитан на 42 дня. Первый этап соглашения предусматривает обмен израильско-палестинскими заключенными, в том числе гражданскими лицами Израиля. Второй этап предусматривает полный уход Израиля из сектора Газа.

Однако представитель ЦАХАЛа заявил, что Израиль продолжит действовать “оперативным образом” в секторе Газа, несмотря на то, что в ХАМАС объявилт в понедельник, что приняли соглашение о прекращении огня в Газе.

“Мы изучаем все, что слышим, и мы исчерпываем потенциал переговоров и возвращения заложников, и это наша главная миссия - вернуть их домой как можно быстрее, но параллельно мы продолжаем действовать оперативным образом в секторе Газа, и мы будем продолжать это делать. сделай это”, - заявил контр-адмирал Израиля Даниэль Хагари.

Другие израильские новостные источники сообщили, что израильские официальные лица не воспринимают всерьез предложение перемирия ХАМАСа. Израильский новостной сайт N12 News сообщил, что высокопоставленные чиновники в Израиле не воспринимают сделку всерьез и считают, что это “далеко идущее” предложение, которое неприемлемо для Израиля.

Израильский чиновник заявил, что ХАМАС принял “смягченную” версию египетского предложения, которую Израиль не одобряет, сообщило Reuters. Чиновник добавил, что заявление ХАМАСА о принятой сделке, по-видимому, является “уловкой”, чтобы создать впечатление, будто Израиль отказывается от соглашения о прекращении огня.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что будет использовать листовки, текстовые сообщения и телефонные звонки, чтобы заставить гражданское население города в Секторе Газа Рафах перебраться в близлежащий “гуманитарный район”. В то же время, министр обороны Израиля заявил, что приказ атаковать самый южный город Рафах будет отдан “очень скоро”

В свою очередь, глава комитета ООН по правам человека заявил, что приказы Израиля об эвакуации жителей восточного Рафаха являются “бесчеловечными”.

“Это противоречит основным принципам международного гуманитарного права и права в области прав человека, главной заботой которых является эффективная защита гражданских лиц”, - заявил верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Терк.

Он добавил, что “немыслимо насильственное переселение сотен тысяч людей из Рафаха в районы, которые уже сравняли с землей и где практически нет жилья и доступа к гуманитарной помощи, необходимой для их выживания”. “Это только подвергнет их еще большей опасности и страданиям”, - сказал он.

В свою очередь, представитель террористов из ХАМАС предупредил, что любая военная операция в Рафахе “не будет пикником” для израильских войск. Иззат аль-Ришк заявил, что наступление на город, где нашли убежище более миллиона человек, также поставит под угрозу любые переговоры о прекращении огня. “И это не будет пикником для вражеской армии, и Биньямин Нетаньяху и его правительство несут полную ответственность”, - заявил представитель террористов.