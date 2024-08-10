Израиль ударил по школе с беженцами в Газе — погибло более 100 человек

📷 Фото

Опубликовано: 10.08.2024 10:56 , Обновлено: 10.08.2024

В субботу утром, 10 августа, армия Израиля сбросила три бомбы на школу "Аль-Табин", где помимо террористов ХАМАСа находились мирные люди. По заявлению боевиков, в результате атаки погибло более 100 человек, среди которых были женщины, дети и пожилые люди. Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что нападение произошло в момент, когда беженцы совершали утреннюю молитву.

Израильские военные заявили, что их военно-воздушные силы нанесли удар по “центру управления”, который “служил укрытием для террористов и командиров ХАМАСа”, а также убежищем для жителей Газы. Кроме того, в ЦАХАЛ подчеркнули, что “предприняли шаги для снижения риска” вреда гражданским лицам, включая “использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и разведывательную информацию”.

“Террористическая организация ХАМАС систематически нарушает международное право и действует из гражданских убежищ, жестоко используя гражданское население и учреждения в качестве живого щита для своей террористической деятельности”, — прокомментировали удар по Газе израильские военные.

К слову, ЦАХАЛ не сразу ответил на данные ХАМАСа о количестве жертв. Позже они сообщили не о 100 погибших в результате авиаудара, а лишь о 60. Так или иначе, израильские военные не первый раз нападают на школы, которые служат убежищами, обосновывая это тем, что они являются командными центрами их противников, террористов ХАМАСа.

В свою очередь Министерство иностранных дел Египта осудило удар, который нанесли как раз в то время, когда посредники настаивали на возобновлении переговоров. В МИД подчеркнули, что сегодняшнее убийство мирных жителей Газы говорит о том, что Израиль не намерен прекращать войну, передало международное информагентство Reuters.

Ранее Telegraf.news писал, что 27 июля ракета иранского производства, выпущенная из Ливана, попала в друзский город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В результате взрыва на футбольном поле погибло 12 подростков и молодых людей в возрасте от 10 до 20 лет, ещё 34 получили ранения. Израиль обвинил в случившемся ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», однако та опровергла эти заявления.

Террористы из ливанской «Хезболлы» атаковали Израиль — погибло 12 детей