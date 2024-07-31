Израиль ударил по Бейруту. В ЦАХАЛе заявили о ликвидации ответственного за гибель 12 детей террориста «Хезболлы»

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Опубликовано: 31.07.2024 08:30 , Обновлено: 31.07.2024

Вечером во вторник, 30 июля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по зданию на юге ливанской столицы, Бейрута. Руководство ЦАХАЛ заявило, что целью удара был один из высокопоставленных военных командиром террористической группировки "Хезболла" Фуад Шукр. Именно на него израильские власти возложили ответственность за ракетный обстрел друзского города Мадждаль-Шамс на Голанских высотах на прошлой неделе, в результате которого погибли 12 детей.

Фуад Шукр, старший военный командир “Хезболлы” и правая рука генерального секретаря ливанской “Хезболлы” Хасана Насраллы. По данным израильских военных, Шукр входил в Совет джихада, высший военный орган “Хезболлы”, и руководил одним из её стратегических подразделений.

По данным израильского издания The Times of Israel, Шукра также разыскивают власти США за его причастность к бомбардировке казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году. Сообщается, что Вашингтон назначил за его голову вознаграждение в размере 5 млн долларов.

В официальном заявлении ЦАХАЛа говорится о том, что Шукр, также известный как Хадж Мохсин, несет ответственность не только за субботний удар по Мадждаль-Шамсу, но и за другие атаки на израильские территории. По словам военных, после нападения ХАМАСа 7 октября на юг Израиля Шукр руководил почти ежедневными атаками “Хезболлы” на Израиль.

“Ликвидация Шукра сделала нас на шаг ближе к восстановлению стабильности в регионе и уничтожению террористов, которые угрожают жизням невинных гражданских”, - заявили в ЦАХАЛе.

“Хезболла” пока официально не подтвердила гибель Шукра, а согласно официальному сообщению Министерства здравоохранения Ливана сообщило, в результате удара, который пришёлся на пригородный район Дахие, к югу от Бейрута, который считается оплотом ливанской террористической группировки, погибли три человека, в том числе двое детей, ещё 74 человека получили ранения. Сообщается, что удар был нанесен с помощью беспилотника, выпустившего три ракеты.

В соцсетях появились видео последствий удара.

Отметим, что после нанесения удара по Бейруту в ЦАХАЛ не отдавали гражданским лицам специальные распоряжения укрыться, как они обычно делают, если ожидают ответного удара со стороны соседнего государства. Тем не менее, военные рекомендовали израильтянам “сохранять бдительность”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 27 июля ракета иранского производства, выпущенная из Ливана, попала в друзский город Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. В результате взрыва на футбольном поле погибло 12 человек в возрасте от 10 до 20 лет, ещё 34 получили ранения. Израиль обвинил в случившемся ливанскую шиитскую группировку «Хезболла», однако та опровергла эти заявления.

Террористы из ливанской «Хезболлы» атаковали Израиль — погибло 12 детей