Израиль "включил" Железный купол, чтобы отбить атаку десятков ракет из Ливана
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Ливанская Хезболла выпустила по Израилю десятки ракет. Что стало одним из самых массовых обстрелов территории Израиля с начала операции по ликвидации террористов ХАМАСа в секторе Газа.
Появилось и видео, как израильская система противовоздушной обороны “Железный купол” сбивает ракеты, выпущенные Хезболлой из Ливана.
Израильские источники утверждают, что Хезболла”выпустила около 50 ракет по Кирьят-Шмоне на севере страны.
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