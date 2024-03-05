Израиль "включил" Железный купол, чтобы отбить атаку десятков ракет из Ливана

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Опубликовано: 05.03.2024 22:32 , Обновлено: 05.03.2024

Ливанская Хезболла выпустила по Израилю десятки ракет. Что стало одним из самых массовых обстрелов территории Израиля с начала операции по ликвидации террористов ХАМАСа в секторе Газа.

Появилось и видео, как израильская система противовоздушной обороны “Железный купол” сбивает ракеты, выпущенные Хезболлой из Ливана.

Израильские источники утверждают, что Хезболла”выпустила около 50 ракет по Кирьят-Шмоне на севере страны.