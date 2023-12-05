ООН предупредила о приближении "адского сценария" в Газе. Израиль затопит "метро" ХАМАСа?

Опубликовано: 05.12.2023 07:30 , Обновлено: 05.12.2023

"Вот-вот развернется еще более адский сценарий", если в Газу не будет допущено больше гуманитарной помощи, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам Линн Хастингс в понедельник, 4 декабря.

По словам Гастингс, заместителя специального координатора по ближневосточному мирному процессу и постоянного координатора Организации Объединенных Наций на палестинской территории, нынешний объем помощи недостаточен, а условий, необходимых для доставки помощи в Газу, нет.

“Если возможно, вот-вот развернется еще более адский сценарий, на который гуманитарные организации, возможно, не смогут отреагировать”, - сказала Гастингс.

Ситуация сводится к “хрестоматийной формуле эпидемий и катастрофы общественного здравоохранения”, - утверждает функционерка ООН. - Гуманитарные операции не могут осуществляться за счет капельной подачи топлива”.

По словам Гастингс, ООН в одиночку не может поддерживать население Газы, подчеркнув, что коммерческому и государственному секторам должно быть разрешено доставлять товары в сектор. Представительница ООН заявила, что готова сотрудничать со всеми сторонами, чтобы “увеличить число поддерживаемых ООН безопасных убежищ и оказывать помощь там, где это необходимо”.

ЦАХАЛ пошел на юг

Тем временем, израильские танки, бронетранспортеры и бульдозеры вошли в южную часть сектора Газа близ Хан-Юниса. А один из израильских командующих заявил, что армия почти завершила свою миссию на севере.

Известно, что 4 декабря израильские боевые машины уже находились на южном участке главной дороги с севера на юг сектора. Они “стреляли из пулеметов и танковыми снарядами по автомобилям и людям, пытающимся передвигаться по району”, - сообщил агентству AFP некий “очевидец” Моаз Мохаммед.

В свою очередь, в ЦАХАЛе, согласно сообщению The Wall Street Journal, рассматривают возможность затопления подземных туннелей ХАМАСа в секторе Газа и подготовили то, что газета назвала “системой больших насосов”.

В статье, в которой цитируются неназванные американские официальные лица, говорится, что израильская тактика “может разрушить туннели и вытеснить боевиков из их подземных убежищ, но также поставить под угрозу водоснабжение Газы”.