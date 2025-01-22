Израиль предложил передать Киеву российское оружие, захваченное ЦАХАЛом в Ливане

Опубликовано: 22.01.2025 08:50 , Обновлено: 22.01.2025

Израильские власти предложили передать в распоряжение Украины российское оружие, захваченное в Ливане Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такая информация, согласно официальному заявлению посольства Украины в Тель-Авиве, прозвучала на встрече заместителя министра иностранных дел Израиля Шарон Хаскель с украинским послом Евгением Корничуком.

В украинском посольстве подчеркнули “важность двухстороннего сотрудничества перед лицом общих угроз”. В посольстве Украины в Тель-Авиве также назвали инициативу Изариля “важным шагом в признании общих угроз, с которыми сталкиваются обе страны”.

“Стороны также обсудили актуальные общие вызовы для обеих стран, в частности, военное сотрудничество Ирана и России, которое представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля. Посол подчеркнул, что успешное противодействие этой угрозе относится к общим интересам обеих стран”, - говорится в заявлении украинского посольства.

В ходе встречи Хаскель и Корничук обсудили вопросы активизации двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне, а также двустороннего сотрудничества в экономической, консульской и гуманитарной сферах.

О том, что в руки израильских военных попало российское оружие, местные СМИ сообщали, в частности в конце прошлого года. Так, израильское издание “Детали” в декабре 2024 года сообщило о целых арсеналах оружия, захваченных ЦАХАЛ в Южном Ливане у боевиков террористической группировки “Хезболла”. По данным издания, изначально это оружие поступало в распоряжение сирийской армии, а далее переправлялось шиитским боевикам.

В свою очередь американская газета The Wall Street Journal в ноябре прошлого года сообщила, ссылаясь на неназванного высокопоставленного израильского офицера, что порядка 70% оружия, захваченного ЦАХАЛом на юге Ливана, оказалось российского производства. Более того, источник издания настаивал на том, что есть признаки того, что российские военные играли активную роль в поставках оружия “Хезболле”, обеспечивая им безопасный коридор для транспортировки оружия. Для этого, по словам источника, использовалась российская военно-морская база в Тартусе.

Ранее Telegraf.news рассказал, что президент США Дональд Трамп заявил во вторник, 21 января, что, скорее всего, введет дополнительные санкции против России. Глава Белого дома также признался, что рассматривает возможность продолжения отправки оружия в Украину. При этом он всё-таки заверил, что готов встретиться с Владимиром Путиным.

«Посмотрим, как пойдут дела» — Трамп не исключил новые санкции против России и поставки оружия Украине