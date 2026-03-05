Израиль подсчитал, что война с Ираном обходится в 3 млрд долларов в неделю

Опубликовано: 05.03.2026 09:13 , Обновлено: 05.03.2026

Министерство финансов Израиля подсчитало, во сколько обходится израильской экономике война с Ираном. Речь о тех убытках, которые неизбежно несут компании и предприниматели из-за общенациональных ограничений, введенных на прошлой неделе Командованием тыла, исходя из интересов безопасности людей.

С началом ответных обстрелов Ирана в ответ на совместные ракетные удары США и Израиля Командование тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) издало общенациональные указы, вводящие высший, красный уровень ограничений для граждан. С прошлой субботы в стране запрещено проведение любых собраний, отменены занятия в учреждениях образования, а также закрыты предприятия, за исключением предприятий, оказывающих жизненно важные услуги. Были введены официальные запреты на поездки гражданских на работу, а сотрудников рекомендовано было по возможности перевести на удалёнку.

В понедельник, после очередной оценки ситуации на фоне конфликта с Ираном, Командование тыла решило продлить такие общенациональные ограничения - пока до вечера субботы, 7 марта.

Однако в Министерстве финансов Израиля посчитали эти ограничения слишком жёсткими и слишком “дорогими” для экономики страны и призвали руководство ЦАХАЛ ослабить ограничения до оранжевого уровня, передало израильское издание The Times of Israel.

В ведомстве подсчитали, что если общенациональные ограничения на экономическую деятельность останутся в силе, ущерб, наносимый израильской экономике войной с Ираном, может достичь 9,4 млрд шекелей (это около 3 млрд долларов в эквиваленте) в неделю.

В письме, направленном в среду командующему тылом генерал-майору Шаю Клапперу, генеральный директор Министерства финансов Илан Ром попросил одобрить постепенное частичное возобновление работы предприятий и возвращение хотя бы части сотрудников на свои рабочие места уже на этой неделе.

“Нам необходимо решение, которое учитывало бы как потребности тыла в безопасности, так и потребности экономики, после двух с половиной лет, в течение которых экономика платила высокую цену в связи с ростом потребностей в безопасности и последствиями войны с ХАМАС”, — привёл свои аргументы в письме Ром.

Он попросил Клаппера позволить вернуться на работу тем сотрудникам, чьи работодатели способны обеспечить для них “безопасное рабочее пространство”.

“Это не попытка игнорировать ситуацию с безопасностью, а скорее адаптация к ней. С точки зрения сотрудников, работа — это одновременно и экономическая безопасность, и психологическая опора”, - поддержал идею частичного снятия ограничений Дрор Литвак, генеральный директор Manpower Group Israel, ведущей компании в сфере управления персоналом.

По оценке израильского Минфина, при снижении уровня ограничений на экономическую деятельность с красного до оранжевого еженедельный ущерб экономике можно будет снизить вдвое - до 4,5 млрд шекелей (1,5 млрд долларов).

“Эта политика позволит расширить экономическую активность, сохраняя при этом безопасность на внутреннем фронте, таким образом, чтобы удовлетворить как экономические потребности, так и потребности в области безопасности”, — настаивает на соблюдении баланса Ром.

Кстати, согласно данным опроса Израильского института демократии, подавляющее большинство израильских евреев поддерживают продолжающуюся американо-израильскую военную кампанию против Ирана, но поддержка среди арабских граждан значительно ниже.

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