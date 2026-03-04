Израильтян спросили, как относятся к войне с Ираном. Результаты опроса

Опубликовано: 04.03.2026 19:03 , Обновлено: 04.03.2026

Согласно данным опроса Израильского института демократии, подавляющее большинство израильских евреев поддерживают продолжающуюся американо-израильскую военную кампанию против Ирана, но поддержка среди арабских граждан значительно ниже.

Опрос показал, что 93% еврейских респондентов поддерживают операцию «Рычащий лев», по сравнению с всего 26% среди арабских респондентов. Таким образом общий уровень поддержки войны составил 82%.

Среди еврейских респондентов 57% опрошенных заявили, что считают, что операция должна продолжаться не только до уничтожения ядерного и баллистического потенциала Ирана, но и до свержения властей Ирана. В то же время 36% считают, что она должна завершиться после достижения лишь первичных целей.

Опрос также показал, что 74% евреев доверяют премьер-министру Биньямину Нетаньяху в вопросе управления операцией, по сравнению с 16% среди арабских респондентов.

Уверенность израильтян в защите от иранских атак также разделилась: 74% евреев говорят, что чувствуют себя достаточно или очень защищенными, против только 15% довольных арабов, сообщает издание The Times of Israel.

Опрос также показал, что 64% респондентов-евреев считают, что президент США Дональд Трамп рассматривает безопасность Израиля как ключевой фактор своей политики.

Опрос проводился онлайн 2-3 марта 2026 года, в нем приняли участие 500 респондентов, говоривших на иврите, и 99 — на арабском языке, что составляет репрезентативную выборку взрослого населения Израиля. Максимальная погрешность выборки составляет 4% при уровне достоверности 95%.