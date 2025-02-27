ХАМАС передал Израилю тела четырёх заложников. Когда отдадут оставшихся?

Опубликовано: 27.02.2025 07:49 , Обновлено: 27.02.2025

Поздно вечером 26 февраля палестинская группировка ХАМАС передала Израилю при посредничестве Красного Креста гробы с телами четырёх убитых заложников. В официальном заявлении группировка озвучила условия освобождения оставшихся израильских заложников.

По данным израильского издания The Times of Israel, согласно договорённости, Израиль должен был получить тела Цахи Идана, Охада Яхоломи, Ицхака Элгарта и Шломо Мансура. Однако официально имена погибших, чьи останки были переданы ХАМАС, офис премьер-министра Израиля готов будет объявить лишь только после проведения судмедэкспертизы.

Семьи четырех заложников постоянно получают обновленную информацию и получат официальные уведомления, как только личности погибших будут подтверждены, заверили власти.

Верхний ряд (слева направо): Цахи Идан и Охад Яхаломи; Нижний ряд (слева направо): Ицик Элгарат и Шломо Манцур

[info_b]По данным BBC, все четверо были насильно вывезены боевиками ХАМАС из собственных домов во время террористической атаки 7 октября 2022 года. Цахи Идана увели из собственного дома в кибуце Нахаль Оз. Его супруга ранее рассказала, что во время нападения боевиков их старшую дочь Мааян, которой только исполнилось 18 лет, застрелили.

Охад Яхаломи также был похищен из своего кибуца вместе с 12-летним сыном Итаном. Мальчика удалось освободить осенью 2023 года. 69-летний Ицхак Эльгарт был похищен из кибуца Нир-Оз, а 86-летний уроженец Ирака Шломо Мансур, самый пожилой из всех заложников, - из кибуца Киссуфим. [/info_b]

Израиль отложил возвращение более 600 палестинцев из-за «унизительных церемоний» ХАМАСа

В ответ на возвращение тел ещё четырёх заложников Израиль согласился освободить в общей сложности 625 палестинских заключенных. Их должны были начать выпускать из израильских тюрем ещё в минувшую субботу, но власти страны решили повременить, в том числе из-за “унизительных церемоний”, которые ХАМАС устраивает при освобождении заложников.

Тем не менее, как сообщило The Times of Israel ,первая группа заключенных вечером 26 февраля была доставлена в Рамаллу на Западном берегу. Ссылаясь на египетские СМИ, издание сообщило, что 97 палестинских заключенных уже переданы египетским властям. Именно эта страна на время приютит бывших заключённых, пока не будет решена их дальнейшая судьба.

По данным источника Reuters в ХАМАС, среди тех, кого планируется освободить из тюрем - 445 мужчин и 24 женщины и несовершеннолетних, арестованных в секторе Газа, а также 151 заключенный, отбывающий пожизненное заключение за смертельные атаки на израильтян.

Между тем, уже 27 февраля руководство ХАМАС выступило с заявлением о том, что они готовы начать переговоры по второму этапу соглашения о перемирии с Израилем. В заявлении ХАМАС говорится, что единственный способ освободить оставшихся заложников — это “приверженность соглашению о прекращении огня”.

“Мы синхронизировали процесс передачи тел пленных противника с освобождением наших героических пленных. У Израиля нет иного выбора, кроме как начать переговоры по второй фазе”, - процитировало заявление группировки The Times of Israel.

Ранее Telegraf.news рассказал, что одна из последних передач тел израильских заложников, состоявшаяся 20 февраля, была омрачена неприятным инцидентом. Боевики ХАМАС должны были передать Израилю тела четырёх погибших заложников — мальчиков Ариэля и Кфира Бибас, ставших символом трагедии 7 октября 2023 года, а также их матери Шири и 83-летнего Одеда Лифшица. Вечером Армия обороны Израиля заявила, что тела женщины среди останков нет, а вместо него они получили тело неизвестной палестинки.

Новость Телеграф

По данным агентства Reuters, Израиль вернул тело неопознанной жительницы Газы, которое ХАМАС передал вместо убитой заложницы Шири Бибас, в больницу в секторе Газа после того, как настоящие останки Бибас были всё же переданы в минувшие выходные.