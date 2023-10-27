"Что-то будет" - Израиль объявил о расширении наземной операции в Газе

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Опубликовано: 27.10.2023 21:40 , Обновлено: 27.10.2023

Израильские военные 27 октября ночью начали особенно интенсивную серию ударов по Газе, сообщило издание New York Times со ссылкой на трех военных офицеров и одного израильского правительственного чиновника.

В сообщении говорится, что удары включают ракеты, выпущенные с военных самолетов, а также артиллерийские снаряды.

Телеканал CNN сообщил, что видел крупную серию взрывов в городах Газы и слышал танковую стрельбу, а также “необычную, интенсивную и продолжительную” военную активность за последние пару часов. Жители сектора Газа сообщили CNN, что сегодняшние авиаудары были самыми интенсивными, которые они испытали с начала боевых действий за прошедшие три недели.

В ЦАХАЛе подтвердили усиление ударов деятельности израильских военных в секторе Газа. Представитель армии Израиля Даниэль Хагари объявил, что израильские наземные силы активизируют операции в секторе Газа . Он уточнил, что Армия обороны Израиля “мощно работает на всех фронтах” для достижения своих военных целей.

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Представитель ЦАХАЛа попросил жителей севера Газы эвакуироваться на юг. Он уточнил, что воздушные удары были нанесены по туннелям ХАМАС и другим целям.

“Что-то произойдет”

На фоне ударов две крупнейшие палестинские сети мобильной связи, Jawwal и Paltel, заявили, что их телефонные линии и интернет-услуги были отключены.

Журналист “Аль-Джазиры” Сафват Калут заявил, что интенсивность израильских авиаударов за последние пару часов вкупе с перебоями в связи является признаком того, что в Газе вот-вот произойдет нечто “большее”.

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По словам Калута, в то время как воздушные удары продолжают наноситься по районам Джабалия и Бейт-Лахия на севере Газы, они также были нацелены на восточную часть города Газа.

“Это, как подсказывает наш опыт… либо они готовятся к чему–то большему – это может быть наземная операция - либо то, что продолжающиеся переговоры об обмене пленными вот-вот чего-то достигнут”.

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По словам Калута, в настоящее время люди не могут связаться друг с другом, “чтобы убедиться, что они все еще живы”.

“Время взяться за оружие”

В свою очередь, высокопоставленный представитель ХАМАСа Хусам Бадран призвал в пятницу палестинцев противостоять Армии обороны Израиля на контрольно-пропускных пунктах и в городах по всему Западному берегу.

“Сейчас самое время взяться за оружие”, - сказал он в своем заявлении.