Израиль отложил возвращение более 600 палестинцев из-за "унизительных церемоний" ХАМАСа

Опубликовано: 23.02.2025 10:30 , Обновлено: 23.02.2025

Власти Израиля решили приостановить освобождение палестинских заключённых, которых планировали отпустить в субботу, 22 февраля, в рамках соглашения о прекращении огня с ХАМАС. В офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху обвинили боевиков в "неоднократных нарушениях" и "унизительных церемониях" во время передачи израильских пленных в Газе.

«В свете неоднократных и продолжающихся нарушений со стороны ХАМАСа, в том числе позорных церемоний, которые унижают достоинство наших заложников, было принято решение отложить запланированное на вчерашний день освобождение террористов до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение следующей группы заложников без унизительных церемоний», — заявили в офисе Нетаньяху.

По информации британского телеканала Sky News, сообщение о подобном решении появилось сразу после того, как автомобили, предположительно перевозившие заключённых, выехали из открытых ворот тюрьмы Ofer на оккупированном Западном берегу, развернулись и въехали обратно. Напомним, освобождение 620 палестинцев должно было состояться после того, как в субботу ХАМАС передал Израилю 6 заложников.

ХАМАС передал Израилю последних живых заложников в рамках первого этапа перемирия

Изначально планировалось, что 22 февраля Израиль освободит сотни палестинских заключённых, в том числе мужчину, который находился под стражей более 40 лет, и многих других, приговорённых к тюрьме пожизненно. Однако когда в регионе наступила ночь, они остались за решёткой, а ХАМАС заявил, что их освобождение отложено, поскольку некоторые из них подверглись «нападениям». Израиль, в свою очередь, опроверг эту информацию и заявил, что в тюрьме находились представители Красного Креста.

Ранее Telegraf.news писал, что последняя передача тел израильских заложников, состоявшаяся 20 февраля, была омрачена неприятным инцидентом. Боевики ХАМАС должны были передать Израилю тела четырёх погибших заложников — мальчиков Ариэля и Кфира Бибас, ставших символом трагедии 7 октября 2023 года, а также их матери Шири и 83-летнего Одеда Лифшица. Спустя время Армия обороны Израиля заявила, что тела женщины среди останков нет.

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