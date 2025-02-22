ХАМАС передал Израилю последних живых заложников в рамках первого этапа перемирия

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Опубликовано: 22.02.2025 17:49 , Обновлено: 22.02.2025

В субботу, 22 февраля, состоялся последний обмен израильских заложников на палестинских заключённых в рамках первого этапа соглашения о перемирии между группировкой ХАМАС и руководством Израиля. В течение дня на родину вернулись 6 израильтян.

По данным израильских СМИ, на свободу сегодня вышли трое израильтян, захваченных боевиками на музыкальном фестивале Nova 7 октября 2023 года (Элия ​​Коэн, 27 лет, Омер Шем Тов, 22 года, и Омер Венкерт, 23 года), один мужчина, похищенный террористами в этот же день из дома его семьи на юге Израиля (40-летний Таль Шохам), и ещё двое израильтян, которые провели в плену у ХАМАС около десяти лет (36-летний Хишам аль-Саед и 39-летний Авера Менгисту).

Пятерых пленников передали сотрудникам Красного Креста в ходе показательных церемоний, которые взяли за правило устраивать палестинцы. Бывших израильских выводили на специальную сцену вооруженные бойцы ХАМАС в масках на глазах у сотен палестинцев, а затем передавали в руки сотрудников Красного Креста, которые увозили их на израильскую территорию.

Сами церемонии, которые ХАМАС устраивает далеко не впервые, израильская сторона, представители Красного Креста и Организации объединенных наций ранее осуждали, назвав их “парадом заложников”. Однако представители палестинской группировки эту критику отвергли, а от самой практики не отказались, назвав церемонии “торжественной демонстрацией палестинского единства”.

Последним в городе Газа без всяких церемоний освободили 36-летнего Хишама аль-Саеда.

Традиционно за передачей заложников в прямом эфире следили их родные и близки, дожидавшиеся их в израильских больницах, где бывших пленников после освобождения осматривают врачи.

Эти шестеро освобождённых — последние живые заложники, об освобождении которых было договорено в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня между ХАМАС и Израилем, вступившего в силу 19 января. По крайней мере, на этом настаивают в ХАМАС. Всего за это время в Израиль вернулись 33 человека. По данным Reuters, ещё около 60 человек, насильно вывезенных из страны 7 октября 2023 года, остаются в секторе Газа. Однако доподлинно не известно, сколько из них ещё живы. По некоторым данным, их меньше половины.

Между тем, израильское издание The Times of Israel, ссылаясь на неназванный источник в правительстве, сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вечером 22 февраля планирует провести консультации по вопросам безопасности с целью “возвращения всех заложников — живых и мертвых”. По данным издания, в рамках первой фазы соглашения Израиль ожидает возвращения на родину ещё четырёх заложников: Шломо Манцур, Ицик Эльгарат, Охад Яхаломи и Цахи Идан. Не исключено, что эти люди уже мертвы,в этом случае, вероятнее всего, израильские власти будут добиваться выдачи их тел, как это было с рядом других заложников ранее.

Также ожидается, что в обмен на выпущенных на свободу заложников Израиль освободит 602 палестинских заключенных и задержанных, содержащихся в тюрьмах страны на последнем этапе соглашения. По данным ХАМАС, среди них будут 445 жителей Газы, арестованных израильскими войсками во время войны, а также десятки осужденных, отбывающих длительные или пожизненные сроки заключения.

Ранее Telegraf.news рассказал, что последняя передача тел израильских заложников, состоявшаяся 20 февраля, была омрачена неприятным инцидентом. Боевики ХАМАС должны были передать Израилю тела четырёх погибших заложников - мальчиков Ариэля и Кфира Бибас, ставших символом трагедии 7 октября 2023 года, а также их матери Шири и 83-летнего Одеда Лифшица. Вечером Армия обороны Израиля заявила, что тела женщины среди останков нет.

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