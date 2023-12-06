Террористы ХАМАСа сделали изнасилования частью своей тактики - AP

Опубликовано: 06.12.2023 20:17 , Обновлено: 26.02.2025

Агентство Associated Press сообщило, что сексуальное насилие было частью наполненного зверствами нападения ХАМАСа на Израиль, в ходе которого убили террористы убили около 1200 человек, и захватили более 240 заложников в тот день.

При этом появились свидетельства о том, что десятки израильских женщин были изнасилованы, подверглись сексуальному насилию или получили увечья во время террористических атак 7 октября.

В то время как следователи все еще пытаются определить масштабы сексуальных посягательств, правительство Израиля обвинило международное сообщество, особенно Организацию Объединенных Наций, в игнорировании боли израильских жертв.

“Я обращаюсь к организациям по защите прав женщин, к организациям по защите прав человека: вы слышали об изнасилованиях израильских женщин, ужасных зверствах, нанесении увечий на сексуальной почве — где вы, черт возьми, находитесь?” - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Что говорят свидетели

По словам сотрудников служб экстренного реагирования, одна была изуродована ножницами, а другая заколота ножом. Гениталии некоторых убитых мужчин также были изуродованы, передает телеканал NBC.

Мужчина, прятавшийся в яме во время нападения ХАМАСа на музыкальный фестиваль под открытым небом в Израиле 7 октября, сказал, что слышал, как кто-то поблизости кричал, что ее насилуют.

В другом месте в этом районе военный фельдшер увидел тело молодой женщины с раздвинутыми ногами, спущенными штанами и чем-то похожим на сперму на нижней части спины.

Армейский резервист, которому было поручено опознать убитых палестинскими террористами, рассказал, что на некоторых женщинах было найдено только окровавленное нижнее белье.

Хамас в понедельник отверг обвинения Израиля в изнасиловании своих бойцов как “отчаянную попытку” исказить “гуманное обращение” боевиков с израильскими заложниками.

“Мы отвергаем израильскую ложь об изнасилованиях, которая направлена на то, чтобы исказить сопротивление и запятнать наше гуманное и моральное обращение с пленными”, - говорится в заявлении ХАМАС.

В свою очередь, телеканал NBC News сообщил, что изучил пять допросов захваченных боевиков ХАМАСа, документ на арабском языке, в котором ХАМАС инструктировал, как произносится “Сними штаны” на иврите, шесть изображений обнаженных или частично обнаженных тел умерших женщин, семь свидетельств очевидцев о сексуальном насилии, включая как изнасилования, так и нанесение увечий, 11 свидетельств сотрудников служб экстренного реагирования и два отчета работников моргов, которые занимались обнаруженными телами женщин.

Все это является частью растущего числа свидетельств преступлений на гендерной почве, совершенных террористами ХАМАС 7 октября, пришли к выводу эксперты телеканала.