Израиль нанёс по сирийским складам с ракетами «самые мощные удары» за 12 лет

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Опубликовано: 16.12.2024 08:36 , Обновлено: 16.12.2024

Израильская авиация в ночь с 15 на 16 декабря нанесла удары по военным объектам в районе сирийского порта Тартус. По словам военных обозревателей, это был "самый мощный удар" с 2012 года.

Как сообщило израильское издание The Times of Israel, целями военных самолетов были базы ПВО и склады ракет класса “земля-земля”. Такую информацию приводит Сирийская наблюдательная миссия по правам человека (Syrian Observatory for Human Rights), базирующаяся в Великобритании. По их данным, нынешняя атака стала “самым мощным ударом по прибрежному региону Сирии с начала 2012 года”.

Впрочем, официального заявления от руководства Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) относительно нынешнего удара по сирийской территории пока не поступало.





















По соцсетям разлетелись кадры мощного взрыва в районе порта Тартуса. По мнению некоторых аналитиков, такие целенаправленные сделают сирийские порты просто непригодными, в том числе, для российских грузовых кораблей, которые ранее пользовались ими для своих поставок в Африку.

Ранее Telegraf.news рассказал, что это уже не первая атака по военным объектам в Сирии со стороны израильской армии после падения режима Башара Асада. В начале прошлой недели источник в израильской службе безопасности сообщил израильскому Армейскому радио, что ЦАХАЛ атаковал более 250 целей в Сирии в ходе “одной из крупнейших атакующих операций в истории” военно-воздушных сил страны.

250 авиаударов. Израиль начал «крупнейшую атакующую операцию в истории» в Сирии