Израиль нанёс массированный удар по столице Ливана Бейруту. Кто цель?

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Опубликовано: 04.10.2024 07:45 , Обновлено: 04.10.2024

В ночь с 3 на 4 октября израильская авиация нанесла массированный удар по пригороду столицы Ливана, Бейруту. Согласно сообщениям местных СМИ, израильские военные применяли проникающие фугасные авиабомбы, которые в прошлом использовали для ликвидации боевиков шиитской ливанской террористической организации "Хезболла", скрывавшихся в подземных бункерах.

Американская газета The New York Times, ссылаясь на трёх неназванных израильских чиновников, сообщила о том, что целью нынешней бомбардировки также стали руководители “Хезболлы”. Согласно разведданным, около полуночи у них была встреча в одном из бункеров, в которой, предположительно, участвовал и Хашем Сафи ад-Дин, которого ранее назвали преемником убитого на прошлой неделе лидера группировки Хасана Насраллы.

50-летний Сафи ад-Дин, двоюродный брат Насраллы, официально не был объявлен новым генеральным секретарём “Хезболлы”. Он оказался одним из немногих высокопоставленных лидеров группировки, которые не присутствовали на месте массированной израильской бомбардировки в прошлую пятницу около Бейрута, в результате которой погиб Насралла. Впрочем, пока достоверной информации о том, находился ли Сафи ад-Дин в бункере в этот раз, нет. Ни израильские военные, ни “Хезболла” пока о результатах ночного обстрела не заявляли.

Между тем, в соцсетях появились видео из района Бейрута, подвергшегося обстрелу.

По данным Министерства здравоохранения Ливана на утро пятницы, 4 октября, жертвами израильских ударов стали как минимум 37 человек, число пострадавших перевалило за 150.

Ранее Telegraf.news рассказал, что20 сентября телеканала AlArabiya сообщил о том, что преемником убитого Насраллы выбрали его двоюродного брата Хашема Сафи ад-Дина, который до этого занимал пост главы Исполнительного совета «Хезболлы» и её заместителя.

«Хезболла» выбрала преемника убитого Насраллы. Что о нём известно?