ХАМАС принял предложение о прекращении огня с Израилем

Опубликовано: 19.08.2025 09:19 , Обновлено: 19.08.2025

Руководство палестинской военизированной организации ХАМАС приняло предложение израильских властей о 60-дневном прекращении огня и освобождении 10 оставшихся в живых израильских заложников из плена боевиков. Предложение было передано палестинской группировке дипломатами из Египта и Катара, которые выступают посредниками в палестино-изральских переговорах.

“Движение ХАМАС и палестинские фракции выразили свое одобрение предложению, представленному вчера египетскими и катарскими посредниками”, — процитировало официальное заявление террористической группировки израильское издание The Times of Israel.

Израиль публично никак не отреагировал на заявление ХАМАСа, однако неназванный израильский чиновник подтвердил изданию, что последнее предложение группировки было получено.

Соглашение, по всей видимости, похоже на предыдущий план, предложенный спецпредставителем президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом, который включал 60-дневное соглашение о прекращении огня. Этот план ранее был принят Израилем. Он предполагает, что в течение временного перемирия израильские силы смогут провести передислокацию, а палестинский анклав - получить дополнительную гуманитарную помощь. Также этот план предполагал обмен 150 палестинских заключённых на половину израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Одновременно с этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём свежем видеообращении подчеркнул, что Израиль не отказывается от своего плана по полному захвату крупнейшего населённого пункта анклава и переселению его жителей в южную часть сектора Газа.

“Я, как и вы, слышу сообщения в СМИ, и из них складывается одно впечатление — ХАМАС находится под огромным давлением”, - констатировал Нетаньяху, не комментируя сообщения о согласии палестинцев на временное прекращение огня.

Впрочем, как отметило издание The Times of Israel, Нетаньяху публично не исключил возможности продвижения такой частичной сделки. Газета расценила это как признак того, что Иерусалим всё ещё взвешивает варианты. Кроме того, несколько ивритских СМИ сообщили, что Нетаньяху рассмотрит это предложение.

Ранее Иерусалим настаивал на том, что больше не заинтересован в частичных сделках. Власти Израиля заявляли, что готовы на прекращение боевых действий только в том случае, если ХАМАС немедленно освободит всех заложников и согласится на остальные, достаточно жёсткие условия.

Арабские посредники такие требования Израиля расценили как неконструктивные и настаивали на том, чтобы для начала заключить хотя бы частичную сделку, позиционируя её как “путь к всеобъемлющему соглашению”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого месяца правительство Германии приостановило экспорт в Израиль оружия, которое может быть использовано в секторе Газа. Об этом, как сообщило BBC, заявил канцлер Фридрих Мерц. Решение принято в ответ на одобренные Израилем планы по установлению контроля над городом Газа, сообщил немецкий политик.

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