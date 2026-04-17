Израиль и Ливан объявили 10-дневное перемирие в рамках сделки с Ираном

Опубликовано: 17.04.2026 08:14 , Обновлено: 17.04.2026

В ночь с четверга на пятницу, 17 апреля, вступило в силу 10-дневное перемирие между Израилем и ливанской "Хезболлой". Об этом за несколько часов до полуночи официально объявил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента Ливана на мирные переговоры в Белый дом.

По данным израильского издания The Times of Israel, в четверг, 16 апреля, и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), и “Хезболла” продолжали наносить удары по позиция друг друга. В результате ракетных обстрелов поддерживаемой Ираном ливанской террористической группировкой в израильском городе Кармиэль серьезно пострадали 17-летняя девушка и 25-летний мотоциклист, а мужчина в возрасте около 40 лет из Нагарии получил ранения средней тяжести. По данным ЦАХАЛ, всего за минувшие сутки были нанеслы удары по более чем 380 целям «Хезболлы» на юге Ливана, включая боевиков группировки, командные центры и несколько ракетных установок, использованных для запуска снарядов по Израилю.

Однако за несколько минут до полуночи ЦАХАЛ опубликовала в своих соцсетях заявление, в котором говорилось, что армия готова “действовать в соответствии с директивами политического руководства страны”, но остается “в состоянии повышенной готовности”.

По предварительным данным, режим прекращения огня в основном соблюдалось в течение минувшей ночи, хотя ливанская армия уже обвинила Израиль в его нарушении и обстрелах нескольких деревень на юге Ливана. Ливанские власти призвали граждан не торопиться в свои дома, откуда им пришлось бежать после начала военной операции ЦАХАЛ, и пока не возвращаться в южные деревни и города. Армия обороны Израиля пока не прокомментировала выдвинутые обвинения в нарушении перемирия.

Тем временем руководство США представило объявленное 10-дневное перемирие как часть американо-израильских переговоров с Ираном.

“Надеюсь, Хезболла будет вести себя хорошо и добросовестно в этот важный период. Если так, это будет для них ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ момент. Хватит убийств. Наконец-то должен быть МИР!” — написал Трамп на своей страничке Truth Social вскоре после начала перемирия, а затем опубликовал еще один, в котором заявил, что прекращение огня “возможно, стало историческим днем ​​для Ливана”.

Кроме того, Трамп заявил, что стороны “очень близки к заключению сделки с Ираном”. Несколько часов спустя на мероприятии в Лас-Вегасе, штат Невада, Трамп пошел ещё дальше, заявив, что война с Ираном “должна скоро закончиться”. По его словам, уже в эти выходные между Соединенными Штатами и Ираном может состояться очередная встреча для обсуждения мирного соглашения.

В свою очередь Тегеран приветствовал перемирие, представив его как собственную победу и победу «Хезболлы». Ранее на этой неделе ливанское правительство впервые за десятилетия согласилось провести прямые переговоры с Израилем, заявив о желании положить конец ракетным обстрелам. Израильские же власти до сих пор убеждены в необходимости дальнейших военных действий для окончательного ослабления “Хезболлы”.

Напомним, власти Ирана настаивали на том, что двухнедельное перемирие, подписанное с США 7 апреля, должно распространяться и на Ливан, и предупреждали, что продолжающиеся израильские удары по «Хезболле» могут полностью сорвать это перемирие.

Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня в Иране