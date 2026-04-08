Опубликовано: 08.04.2026 07:41 , Обновлено: 08.04.2026

Президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня в Иране. От своей идеи уничтожить "всю цивилизацию" в регионе политик отказался всего за два часа до истечения крайнего срока, к которому Тегеран должен был открыть Ормузский пролив.

О своём решении Трамп, как всегда, написал в социальных сетях. Там же ранее в тот же день он выступил с беспрецедентной угрозой о том, что “целая цивилизация погибнет сегодня ночью”, если его требования не будут выполнены.

Как сообщило агентство Reuters, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, который выступил посредником между США и Ираном, написал на своей страничке в X, что пригласил иранскую и американскую делегации на встречу в Исламабаде в эту пятницу. Американская газета New York Times, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что на решение Тегерана, среди прочего, повлияло давление со стороны Китая в “последний момент”.

Трамп же заявил, что сделка, заключенная в последнюю минуту, зависела от согласия Ирана на приостановку блокады поставок нефти и газа через Ормузский пролив. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал публичное заявление о том, что Тегеран прекратит контрнаступления и обеспечит танкерам безопасный проход по водному пути.

“Это будет двустороннее перемирие! — написал Трамп на своей платформе Truth Social. - Причина в том, что мы уже выполнили и превзошли все военные задачи и зашли очень далеко на пути к достижению окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке”.

При этом Высший совет национальной безопасности Ирана представил сделку как победу над США, заявив, что Трамп принял условия Ирана по прекращению боевых действий. В Вашингтоне, наоборот, считают это своей победой. Так прямо заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт.

“Это победа Соединенных Штатов, которую осуществили президент Трамп и наши невероятные вооруженные силы. Успехи наших военных создали максимальные рычаги влияния, позволив президенту Трампу и его команде вступить в сложные переговоры, которые теперь открывают возможности для дипломатического решения и долгосрочного мира”, — прокомментировала она прекращение огня в X.

Такую же оценку договорённости о двухнедельном прекращении огня с Ираном в коротком интервью агентству AFP дал и сам президент Дональд Трамп.

“Полная победа. 100 процентов. Без сомнения”, — заявил он, а позднее в своей соцсети Truth Social заявил о том, что нынешнее перемирие может стать шагом на пути к “Золотому веку Ближнего Востока”.

Между тем, два неназванных представителя Белого дома подтвердили агентству Reuters, что Израиль также согласился на двухнедельное прекращение огня и приостановку бомбардировок Ирана. По словам премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа, дополнительно должна быть приостановлена и военная кампания Израиля в Ливане.

Пока неясно, как скоро перемирие вступит в полную силу. Израильские СМИ сообщили, что оно начнет действовать после того, как Иран вновь откроет пролив.