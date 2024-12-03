Израиль и «Хезболла» обвинили друг друга в нарушении перемирия

Опубликовано: 03.12.2024 12:05 , Обновлено: 03.12.2024

Меньше недели продержался режим прекращения огня, объявленный Израилем и военизированной шиитской группировкой "Хезболла" на юге Ливана. Вечером 2 декабря в регионе вновь были слышны звуки миномётных обстрелов, а Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) снова приступила к нанесению авиаударов. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий перемирия.

В понедельник, 2 декабря, боевики “Хезболлы” открыли минометный огонь по израильской территории в районе горы Дов, обвинив перед этим израильских военных в “неоднократном нарушении” соглашения о прекращении огня, вступившего в силу 27 ноября, а именно, в нарушении воздушного пространства Ливана израильскими самолетами. Миномётный обстрел в “Хезболле” назвали “первым предупреждением”, сообщило израильское издание The Times of Israel.

В ответ на это, согласно официальному заявлению ЦАХАЛ, ВВС Израиля нанесли удар по боевикам “Хезболлы”, десяткам их пусковых установок и “террористической инфраструктуре” по всему Ливану, включая ту самую пусковую установку, из которой была обстреляна гора Дов.

В ЦАХАЛ настаивают на том, что их действия были “ответными”. Там призвали власти Ливана “выполнить свои обязательства” и “предотвратить враждебную деятельность “Хезболлы” с территории их страны. Израиль же, по их словам, “по-прежнему готов выполнять условия соглашения о прекращении огня в Ливане”.

Такая же риторика прозвучала вечером из уст главы МИД Израиля Гидеона Саара, а позднее - премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

“Обстрел “Хизбаллой” района Хар-Дов является серьезным нарушением режима прекращения огня, и Израиль ответит на это решительно”, - написал Нетаньяху на своей странице в Х, заявив при этом, что Израиль намерен “продолжать обеспечивать соблюдение режима прекращения огня и реагировать на любое нарушение со стороны “Хезболлы” – как незначительное, так и серьезное.”

Трамп пригрозил ХАМАСу “адской расплатой”

Тем временем Дональд Трамп 2 декабря выступил с очередным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке. Он пригрозил “адской расплатой” боевикам ХАМАС, если те в ближайшее время не освободят заложников, взятых в плен больше года назад. Известно, что среди заложников есть выходцы из США.

Слова с угрозой появились в аккаунте Трампа на его платформе Truth Social.

“Все говорят о заложниках, которых удерживают так жестоко, бесчеловечно и против воли всего мира на Ближнем Востоке. Но это все разговоры и никаких действий! Пожалуйста, пусть эта ПРАВДА послужит свидетельством того, что если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке придёт время “АДСКОЙ РАСПЛАТЫ”, и тем, кто ответственен за эти зверства против человечества, придется заплатить больше, чем кому-либо за всю долгую и славную историю США”, - процитировало пост избранного американского лидера издание Hindustan Times.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на следующий же день после объявления перемирия с “Хезболлой” Биньямин Нетаньяху не исключил вероятности перехода к полномасштабной войне в регионе. Он пригрозил перейти от “хирургических операций” к “интенсивной войне” с шиитской группировкой “Хезболла” в случае, если “Хезболла” нарушит заключённое соглашение.

Нетаньяху пригрозил перейти от «хирургических операций» к «интенсивной войне» с «Хезболлой»