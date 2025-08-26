Израиль дважды ударил по больнице в Газе - 20 погибших, включая журналистов

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Опубликовано: 26.08.2025 08:04 , Обновлено: 26.08.2025

Израильские войска нанесли удар по больнице Насера ​​на юге сектора Газа в понедельник, 25 августа. Удар был двойным, из-за чего в числе пострадавших оказалось большое число гражданских: погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе четыре журналиста ведущих мировых новостных агентств - Reuters, Associated Press и Al Jazeera.

По данным Reuters, которое сослалось на сотрудников палестинской больницы и очевидцев произошедшего, последствия первого удара были не столь катастрофичны. Сообщалось об обрушении нескольких зданий и гибели одного человека. Число жертв и пострадавших выросло кратно после второго удара. По сообщениям палестинских источников, армия ударила во второй раз по тому же месту спустя несколько минут - после того, как к месту происшествия на расчистку завалов и поиски возможных пострадавших начали стекаться волонтёры, спасатели, медики и журналисты.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) примерно через три часа после появления сообщений об обстреле подтвердила, что войска нанесли удар в этом районе, а в соцсетях появилось видео, снятое журналистами Reuters, на котором запечатлён момент второго удара. На кадрах видно, как спасатели, прибывшие на место первого удара, оказались в дыму и завалах, когда произошёл второй удар.

Военный чиновник сообщил израильскому изданию The Times of Israel, что атака не была проведена израильскими ВВС, что указывает на то, что ее, скорее всего, осуществили наземные войска.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир приказал немедленно провести расследование обстоятельств удара, сообщили военные, не предоставив дополнительных подробностей.

“Армия обороны Израиля сожалеет о любом ущербе, причиненном непричастным мирным жителям, и никоим образом не наносит удары по журналистам”, — говорится в официальном заявлении ЦАХАЛа. Израильские военные подчеркнули, что они “работают над минимизацией причиняемого вреда, одновременно обеспечивая безопасность” своих сотрудников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя произошедшее, назвал обстрел, под который попали журналисты, “трагическим инцидентом”. Он заявил, что Израиль “глубоко сожалеет” о случившемся и пообещал провести “тщательное расследование” со стороны военных.

В ряде израильских СМИ также появилась информация от военных о том, что танковая группа израильской армии обстреляла камеру, установленную в госпитале, полагая, что устройство используется для слежения за солдатами. По словам военных, танк выпустил два снаряда: первый попал в камеру, а второй — в спасателей, работавших на месте происшествия.

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Эффи Дефрин в видеообращении, распространённом в соцсетях, заверил, что ЦАХАЛ “намеренно не нападает на мирных жителей” в секторе Газа и пожаловался на “крайне сложные условия”, в которых, по его словам, приходится работать израильским военным.

“Террористы ХАМАС намеренно используют гражданскую инфраструктуру, включая больницы, в качестве щитов. Они даже действовали из самой больницы “Насер”, - прокомментировал произошедшее генерал.

Среди убитых журналистов были Мариам Абу Дагга, которая работала внештатным корреспондентом Associated Press и других агентств, Мохаммед Салама, работавший на катарскую телекомпанию Al Jazeera, Моаз Абу Таха, внештатный журналист, сотрудничавший с несколькими новостными организациями, в том числе с Reuters, и Ахмед Абу Азиз. Также сообщается о ранении внештатного фотографа Reuters Хатем Халеда.

На фото - погибшие журналисты

[inf]По данным Палестинского синдиката журналистов, с начала войны 7 октября 2023 года в секторе Газа в результате военных действий погибло более 240 палестинских журналистов. Комитет по защите журналистов оценивает число журналистов и работников СМИ, погибших с начала войны, в 197 человек, включая 189 палестинцев в секторе Газа.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Международная система мониторинга голода на днях заявила, что в городе Газа и его окрестностях начался голод, который, вероятно, будет распространяться и на другие районы сектора. Согласно отчёту, сейчас от голода страдают 514 тысяч человек, это почти четверть палестинского населения Газы.

Международные наблюдатели и ООН объявили о голоде в секторе Газа