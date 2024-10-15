"Издают потусторонние звуки" — Учёные обнаружили 7 видов лягушек, которых назвали в честь фантастических героев

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Опубликовано: 15.10.2024 21:12 , Обновлено: 15.10.2024

Международная группа исследователей обнаружила семь новых видов древесных лягушек, которые издают "потусторонние звуки" в тропических лесах Мадагаскара. По словам учёных, странное и свистящее гудение больше похоже на звуковые эффекты из научно-фантастического сериала «Звёздный путь», поэтому специалисты решили назвать земноводных в честь его героев.

Учёные из Копенгагенского университета рассказали, что ранее неизвестные особи рода Boophis обитают в тропических лесах на острове Мадагаскар. При этом одни из них живут там, где ходят туристы, а другие наоборот, скрываются от посторонних глаз. Также, по мнению биологов, высота необычного звука может быть связана с местностью. Наиболее громкие и «писклявые» виды живут возле быстрых и шумных ручьёв.

Вид Boophis picardi, названный в честь капитана Пикара

Исследователи отметили, что, издавая те самые “потусторонние звуки”, которые похожи на пение птиц и гудение различных футуристических устройств из научной фантастики, самцы… привлекают внимание самок. Из-за схожести звуков их решили назвать в честь героев серила “Звёздный путь” — капитанов Кирка, Пикарда, Сиско, Джейнвэй, Бернем, Арчера и Пайка.

Также учёные добавили, что Мадагаскар — дом для примерно 9% всех видов лягушек на Земле. По словам исследователей, они лишь поверхностно изучили удивительный мир тропических лесов острова. Только за последние десять лет специалисты описали примерно 100 новых видов местных лягушек. Как считают ученые, главные открытия ещё впереди, передало издание Phys.org.

Вид Boophis pikei, названный в честь капитана Пайка

Ранее Telegraf.news писал, что на Мадагаскаре обнаружили новый вид крошечных хамелеонов, чьи размеры не превышают 33 миллиметров. Рептилии рода Brookesia находятся под угрозой исчезновения, а отыскать их — словно пытаться найти иголку в стоге сена. Тем не менее, исследователям это удалось. Живую находку назвали Brookesia nofy — в честь леса, в котором её нашли.

На Мадагаскаре обнаружили мини-хамелеона размером «чуть больше кончика указательного пальца»