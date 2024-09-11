"Из-за вмешательства посторонних лиц" - В России пустили под откос 11 вагонов грузового поезда

Опубликовано: 11.09.2024 12:22 , Обновлено: 11.09.2024

В "Юго-Восточной железной дороге" (ЮВЖД) - филиале "Российских железных дорог" - сообщили, что поздно вечером 10 сентября на перегоне "Волоконовка - Новый Оскол" в Белгородской области РФ сошли с рельс локомотив и вагоны грузового поезда.

“По уточненным данным, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта вчера, 10 сентября, в 23:17 произошел сход 11 порожних вагонов и локомотива грузового поезда. Пострадавших нет”, - рассказали в ЮВЖД.

Там дополнили, что сформировали оперативный штаб “по ликвидации последствий происшествия”, на перегоне восстанавливают железнодорожное полотно и контактную сеть. В ЮВЖД также сообщили, что движение поездов на этом участке временно закрыли. Некоторые поезда отменили, некоторые проследуют измененным маршрутом.

Telegram-канал Baza сообщил о взрыве на железнодорожных путях в Белгородской области. “По словам источников, грузовой поезд, следовавший из Батайска в Старый Оскол, наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсом”, - написала Baza.

Она также рассказала, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба).

Губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что “в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового состава”. Гладков подтвердил, что никто при этом не пострадал.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в российском Нижнем Тагиле 1 августа произошел взрыв, а результате которого обрушился один из подъездов. По информации оперативных служб, взорвался газовый баллон. В интернете опубликовали фото и видео случившегося.

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