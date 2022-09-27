Дания показала видео с водоворотами на месте утечки газа «Северного потока»

🎥 Видео

Опубликовано: 27.09.2022 16:09 , Обновлено: 27.09.2022

На сайте Вооруженных сил Дании (Forsvaret) опубликовали видео с утечкой газа в Балтийском море с газопровода «Северный поток». На нем видны волнения поверхности воды и водовороты.

В Forsvaret рассказали, что у газопровода «Северный поток-1» — две утечки к северо-востоку от Борнхольма (остров Дании в в юго-западной части Балтийского моря). А у «Северного потока-2» — одна утечка к югу от Дуеодде (пляж в Дании на самой южной оконечности Борнхольма).

Утечки обнаружили подразделения реагирования норвежских вооруженных сил на истребителе F-16. Они и сняли видео, на котором видно круги и водовороты:

https://twitter.com/forsvaretdk/status/1574739041504870400

В военном ведомстве Дании также отметили, что самая большая утечка создает колебания на поверхности воды чуть более 1 километра в диаметре. А самая маленькая делает круг около 200 метров.

Ранее Телеграф писал, что страны Евросоюза во вторник, 27 сентября, занялись расследованием обстоятельств загадочных повреждений сразу трёх из четырех ниток российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в Балтийском море в водах Дании и Швеции. Теперь им предстоит найти подводную лодку, без которой установить причины будет сложно.

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